「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）

幕内の尊富士（２６）＝伊勢ケ浜＝が８月に右腕の手術を行っていたことが３日、明らかになった。秋場所出場は不透明で、１８８３年（明治１６年）から続く、青森出身の幕内力士が途絶える可能性が出てきた。

尊富士は「右上腕二頭筋腱断裂で２カ月の安静加療必要」の診断書を提出して名古屋場所１３日目から休場。夏巡業も全休で、この日は軽い基礎運動にとどめた。

師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）は「この間手術したばかり。リハビリして、できるだけ早く復帰するように努力しています」と現状を説明。秋場所出場については「まだ。本人と話をして」としつつ「しっかり万全に治して。皆の期待に応える成績をね」と、無理はさせない意向を示した。

茨城県の１９８２年から現在までの４３年を大きく上回り、歴代１位の１４２年連続で幕内力士を輩出してきた青森県。尊富士は東前頭１２枚目で唯一の青森出身幕内力士。全休となれば十両に番付を落とす。

他の青森出身関取は東十両３枚目の錦富士、東十両１２枚目の宝富士の２人。鏡里、初代若乃花、栃ノ海、２代目若乃花、隆の里、旭富士と６人の横綱が育った青森県。モンゴル勢の躍進など、大きな変化が長年続いている大相撲だが、また歴史が変わる節目が訪れるのだろうか。