¡Ú²òÀâ¡Û¼«Ì±¡¦ËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤¬ÁíºÛÁª¡ÖÁ°ÅÝ¤·Í×µá¡×¤òÌÀ¸À¡¡Àª¤¤¤Å¤¯¡ÈÁ°ÅÝ¤·Í×µáÇÉ¡É¥«¥®°®¤ë¡Ö3¤Ä¤Î²ô¡×
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤«¤é´Ý°ìÆü·Ð¤Á¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÇ¤´ü¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÁ°ÅÝ¤·¤ÇÁíºÛÁªµó¤òµá¤á¤ëÆ°¤¤Ï¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹ñ²ñµ¼Ô²ñ´Û¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦À¥ÅçÎ´ÂÀÏºµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤Àè¤Û¤É¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë»Ä¤ëÍ£°ì¤ÎÇÉÈ¶¡¦ËãÀ¸ÇÉ¤¬²£ÉÍ¤Ç¸¦½¤²ñ¤ò³«¤¡¢ÅÞ¤ÎºÇ¹â¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ëËãÀ¸»á¤¬ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤òÍ×µá¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±¡¦ËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¡§
»ä¼«¿È¡¢ÁíºÛÁªµó¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òÍ×µá¤¹¤ë½ñÌÌ¤Ë½ðÌ¾¡¦Äó½Ð¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ò¤á¤°¤ë¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´±Å¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤ËÅ¾¤¬¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÞÆâ¤ò¼èºà¤¹¤ë¤ÈÁ°ÅÝ¤·Í×µáÇÉ¤ËÀª¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢3¤Ä¤Î²ô¤Ç¤¹¡£
°ì¤ÄÌÜ¤ÏÀè¤Û¤É¤Î¡ÖËãÀ¸ÇÉ¡×¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎËãÀ¸»á¤¬°Õ»×É½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ÇËãÀ¸ÇÉ¤Ç¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ëµÄ°÷¤¬Áý¤¨¡¢7³ä¤ËÃ£¤¹¤ë¾ðÀª¤Ç¤¹¡£
ËãÀ¸»á¤Ï°Õ»×É½ÌÀ¤ò¡¢ÇÉÈ¶µÄ°÷¤Î¹ÔÆ°¤òÇû¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼óÁê¼þÊÕ¤ÏËãÀ¸»á¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø²¶¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤í¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¡Ö¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÖÉûÂç¿Ã¡¦À¯Ì³´±¡×¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅÝ¤·¤òÍ×µá¤¹¤ëÉûÂç¿Ã¡¦À¯Ì³´±¤¬8¿ÍÁý¤¨¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ16¿Í¤ËÇÜÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÕÎ½¤Î°ìÉô¤¬Æ±Ä´¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢´±Å¡¤Ï¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤Î¸õÊä¼Ô¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô»á¡¢ÌÐÌÚ»á¡¢¾®ÎÓ»á¤¬Á°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢3»á¤Î»Ù»ý¼Ô¤âÏ¢¤Ê¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÂÐ¤¹¤ëÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂÐ¹³ºö¤Ï¡©
¼óÁê¼þÊÕ¤Ï¡¢»Ù»ýÎ¨¾å¾º¤òÎÈ¤Ë¡Ö°ìÆü°ìÆü¤ò²¿¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹°ìÊý¡¢´±Å¡Æâ¤Ç¤Ïº£¤â¡Ö½°µÄ±¡²ò»¶ÏÀ¡×¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë´±Å¡´Ø·¸¼Ô¤Ï3ÆüÄ«¡¢¡Ö8Æü¤è¤ê¤âÁ°¤Ë²ò»¶¤ò¤¦¤Ä¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢¶¯µ¤¤Î¤±¤óÀ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂçµÁ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°ÅÝ¤·ÁíºÛÁª¤Ë¡Ö¼óÁê¼«¿È¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë¡×¥·¥Ê¥ê¥ª¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°ÅÝ¤·¤Ï»ö¼Â¾å¤Î¥ê¥³¡¼¥ë¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼óÁê¼þÊÕ¤Ï¡Öºß¤êÊý¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤«¡×¤È¿µ½Å»ÑÀª¤Ç¡¢¿À·ÐÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£