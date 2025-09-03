¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛSir Vanity¡¢¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¼¡ª¡×Ç®ÎÌ¤È¶¯¤¤å«¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ã3rd Live ¡ÈTO¡É¡ä
À¼Í¥¤ÎÇß¸¶Íµ°ìÏº¤ÈÃæÅç¥è¥·¥¡¢ºî¶Ê²È¡¦·¬¸¶À»¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦ÅÏÊÕÂçÀ»¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈSir Vanity¤¬¡¢8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama¤Ë¤Æ¡¢¡ãSir Vanity 3rd Live ¡ÈTO¡É¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
º£Ç¯3·î¤ÎÀéÍÕ¡¦¿¹¤Î¥Û¡¼¥ë21°ÊÍè¤Î¥é¥¤¥Ö¡£6·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢ÉñÂæ¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò½¸¤á¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTimeless¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÔË¾¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
³«¾ì»þ¤Ë¤Þ¤ºÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤ÄÅã¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤À¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Û¡¼¥ë¤ä¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¤è¤¦¤ÊSir Vanity¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁÔÂç¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ë¡¢³«±é¤òÂÔ¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔÃÍ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Sir Vanity¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢Ëè²ó¥»¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥é¥¤¥Ö¤Î¹½À®¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¡£¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿º£²ó¤ÎÅã¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ï¡¢Sir Vanity¤Î5Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤¬¸òº¹¤·¡¢»þ´Ö¤ä¶õ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ·Ò¤¬¤ë´ðÃÏ¶É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤¤òÅÅÇÈ¤È¤·¤ÆµÛ¼ý¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦Àþ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£º£²ó¤Î¡ÈTO¡É¤Ï¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â´Þ¤ó¤À¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¶áÌ¤Íè´¶°î¤ì¤ëOverture¤¬Î®¤ì½Ð¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½çÈÖ¤ËÅÐ¾ì¡£Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÉñÂæ¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º-·ì¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥óÊÔ-¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Öwill¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£1¶ÊÌÜ¤«¤é¥Ø¥ô¥£¡¼¤Ç¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢Çß¸¶¤ÈÃæÅç¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¾ÈÌÀ¤ä¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î±é½Ð¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦ÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤Ø¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¾ÈÌÀ¤¬ÀÖ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¥Ô¥¢¥Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖNew Day¡×¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤ÇÅÏÊÕ¤¬¡Ö²£ÉÍ¡¢Áû¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤ÈÀú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2020Ç¯6·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖVanity¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡£Sir Vanity¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î1¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢·è°ÕÉ½ÌÀ¤È¤â¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶ÊÅª¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£¿Íµ¤¶Ê¤ò°ìµ¤¤Ë3¶Ê¾ö¤ß¤«¤±¡¢Sir VanityºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¹üÂÀ¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ëÁ´³«¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤ÇºÇ½é¤ÎMC¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£ÃæÅç¤¬²¿ÅÙ¤â¥ê¥Ï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¼¡¢Sir Vanity¡ª¡×¤È¸ì¤ê¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤È¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤ÎÅã¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤ä¤ê²á¤®¤À¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥É¥é¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾Ò²ð¡£º£²ó¤â3·î¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ÈÆ±¤¸¤³¤Î7¿ÍÂÎÀ©¤Ç¥é¥¤¥Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤æ¤¯¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¡¢¼¡¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ø¡£
¶Ê¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÃæÅç¤¬¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡Ö»çÍÛ²Ö¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£»ç¤Î¾ÈÌÀ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥µ¥Ó¤Î¡Ô¹ß¤êÂ³¤±¤Æ¤ëÎä¤¿¤¤±«¤¬»ä¤òÇ¨¤é¤·¤Æ¡Õ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¤¤¾ÈÌÀ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë¹ß¤êÃí¤°¡£Â³¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤Î¾ÈÌÀ¤¬¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¶á¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢Çß¸¶¤¬¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡Ögoldfish¡×¤Ø¡£¥é¥¹¥È¤ÎÅ¾Ä´¤Ç¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¤«¤±¹ç¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬ºã¤¨ÅÏ¤ë¡ÖÆ©ÌÀ¤Ê¤ï¤¿¤·¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡£
¥¯¥é¥Ã¥×¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î°ìÂÎ´¶¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦MC¤«¤é¡Öhome¡×¤Ø¡£¤³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¶Ê¤ä²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ÈÌÀ±é½Ð¤Ê¤É¤â¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢Sir Vanity¤Î³Ú¶ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¥¾¡¼¥ó¤Ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Öhome¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤áÄ°¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤ÎMC¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó3·î¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢²þ¤á¤Æº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢¤³¤Î¸å¤Ï¡ÖÄ¹¤¯¤Æ¤Ö¤Á¾å¤¬¤ë¡×¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½¹ð¡£ÃæÅç¤¬¡ÖÏÓ¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤ÈÀú¤ê¡¢ÀÖ¤¤¾ÈÌÀ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¡ÖDawn¡×¤Ç¼¡¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÁáÂ®¡¢¼ê¤ò·Ç¤²¤Æ¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤à¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë1st Album¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖRay¡×¡£¸åÈ¾¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤Ç¹¹¤Ê¤ë°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¡¢´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥®¥¿¡¼¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¡Öto start over¡×¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4¤ÄÂÇ¤Á¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤¿¥µ¥Ó¤Î¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò·Ð¤Æ¿Íµ¤¶Ê¡Ö¸æÌÈ¤¢¤½¤Ð¤»¡×¤Ø¤È·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î·ëÂ«¤¬°ìµ¤¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¤¬¡ÖºÇ¹â¤À¤¼¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢·Ú²÷¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤Ê¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡Ô·¯¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¤Ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤µ¡Õ¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¡¢Â¿¹¬´¶°î¤ì¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£¤Ö¤Á¾å¤¬¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤ÎÍ½¹ðÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÆüºÇÂç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¤³¤Î¸å¤µ¤é¤Ë¤Ö¤Á¾å¤¬¤ëÅ¸³«¤Ë¡£
¼¡¤ÎMC¤Ç¤Ïº£²ó¤Î°áÁõ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÀâÌÀ¡£¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢ÉñÂæ¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤ËSir Vanity¤È¤·¤Æ5¶Ê¤Î¼çÂê²Î¤Ç´Ø¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ä·É°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¼çÂê²Î¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀë¸À¡£ºÇ¸å¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡ÖRiR¡×¡¢¡ÖTimeless¡×¡¢¡ÖHERO¡×¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤Î¼çÂê²Î3¶Ê¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ò¤µ¤é¤Ë¤Ö¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Åì¥ê¥Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾ðÇ®Åª¤ÊÀÖ¤¤¾ÈÌÀ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Êª¸ì¤È³Ú¶Ê¤¬ÉÁ¤¯ÀÅ¤ÈÆ°¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´¶¾ð¤ÎÍÉ¤é¤®¤äÇúÈ¯¤¹¤ë»×¤¤¤ò¥µ¥¦¥ó¥É¤È¾ÈÌÀ¤Ç¤âÉ½¸½¤·¤¿·Á¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥óÞý¤ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤È¾ÈÌÀ±é½Ð¤ÎÍ»¹ç¤ÏZepp¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¤³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢Sir Vanity¡ß¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤¬ºî¤ê½Ð¤¹À¤³¦´Ñ¤ËÃ¯¤â¤¬Ë×Æþ¤Ç¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¡ÈTO¡É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òºÇ¤âÂÎ¸½¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆüºÇÂç¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤ÈºÇ¸å¤ÎMC¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£¼Ì¿¿»£±Æ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë´ü´ÖÃæ¤Ë¿·¶Ê¤¬´°À®¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡£10Æü¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤À¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿·¶Ê¤òºÇ¸å¤Ë½éÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º²á¤®¤ëÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºî»ì¤·¤¿ÃæÅç¤¬¡ÖSir Vanity¤é¤·¤¯¥é¥¤¥Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ì¤ë¶Ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ë½ª¤ï¤ì¤ë¶Ê¡×¤À¤È¸ì¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖWOW WOW¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿·¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖMUSIC¡×¡£Çß¸¶¤ÈÃæÅç¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢Æ±»þ¤Ë²Î¤¤½Ð¤¹¶Ê¤Î»Ï¤Þ¤ê¤â¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£Sir Vanity¤Î³èÆ°¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î»×¤¤¡¢²»³Ú¤Ë¤«¤±¤ë¾ðÇ®¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖMUSIC¡×¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤Ç¤ÎÄêÈÖ¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖMUSIC¡×¤ÎÍ¾±¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÏÆÃ¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂ·¤¦¤È¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¡¢¿Íµ¤¶Ê¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡¦¥á¥¤¥«¡¼¡×¤òÈäÏª¡£²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¼ê¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¹¹¤Ê¤ë°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¡ØSir Vanity 3rd Live ¡ÈTO¡É¡Ù¤Ï¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¦Æü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤µ¡×¡¢¡Öµ¤¤Þ¤Þ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²Î»ì¤«¤é¡¢ºÆ²ñ¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁ°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤ÈÂª¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿Sir Vanity¤«¤é¤Î¿è¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£¡ÖSir Vanity¡ßÀÆÆ£ÁÔÇÏ 2man Live³«ºÅ·èÄê¡ª¡×¤È¤Î¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£²Î»ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ëÆü¤òºÇ¸å¤ËÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿·Á¤À¡£
º£²ó¤Î¡ãSir Vanity 3rd Live ¡ÈTO¡É¡ä¤Ï¡¢¸ì¤ê¤È²»³Ú¤ò¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë·Ò¤®¤Ê¤¬¤é¥·¥ç¡¼¥Æ¥¤¥¹¥È¤ËÌ¥¤»¤¿Á°²ó¤Î¡ãÈþ±à¡ä¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Sir Vanity¤é¤·¤¤´Ë¤¤MC¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿Í½ÄêÄ´ÏÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸´¶¤äSir Vanity¤é¤·¤¤¤ä¤ê¤¹¤®¤òÄ¶¤¨¤¿±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³èÆ°¤ÎµÏ¿¤ò±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤Ê¤¤Sir Vanity¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¤³¤ÎÀ¤³¦Àþ¤òÌÜ·â¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï´ÑÂ¬¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê´ÑÂ¬¼ÔÃ£¤Î¾Ú¸À¤³¤½¤¬¡¢Èà¤é¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¾ÚÌÀ¤È¤Ê¤ë¡Ä¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÃæÅç¤¬ºÇ¸å¤ÎMC¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Sir Vanity¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìËÜ¶È¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤À¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¶¯¤¤å«¤¬¸«¤é¤ì¤¿°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡ÈÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡É¤À¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤¤¹â¤á¹ç¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¤¤Ã¤ÈSir Vanity¤¬¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¹¹¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤âº£¸å¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ð¥ó¥ÉSir Vanity¤Î¿Ê²½¤È³ÐÀÃ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÍ·¤Ó¿´¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýATSUSHI OINUMA
»£±Æ¡ýÊ¡²¬ÎÊã¬¡ÊGEKKO¡Ë¡¢±üÌîÎÑ¡ÊGEKKO¡Ë
¡ãSir Vanity¡ßÀÆÆ£ÁÔÇÏ 2man Live¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)¡¦3·î8Æü(Æü)¡¡³ÆÆü1¸ø±éÍ½Äê
²ñ¾ì¡§TACHIKAWA STAGE GARDEN¡¡https://www.t-sg.jp/access/
½Ð±é¡§Sir Vanity¡¢ÀÆÆ£ÁÔÇÏ
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ÜºÙ¡¢³«¾ì³«±é»þ´Ö¤ª¤è¤Ó½ôÃí°ÕÅù¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡¡https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00¡Á13:00/14:00¡Á17:00¡ÊÅÚÆü½Ë¡¦²ñ¼Ò¤Î»ØÄêÆü½ü¤¯¡Ë
¢¨Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¼õÉÕ¤Ï24»þ´Ö²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´ÊÖ¿®¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¸ø±éÌ¾¤â¤´µºÜ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±éÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý°Ê³°¡¢ÆÃ¤Ë²ñ¾ì¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
