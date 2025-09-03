安めぐみ、10歳長女との美容院ショット公開「髪の毛綺麗」「ツヤツヤ」の声
【モデルプレス＝2025/09/03】タレントの安めぐみが9月3日、オフィシャルブログを更新。10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんとの美容院ショットを公開した。
【写真】安めぐみ、10歳長女とのプラベショット
この日、「9月。」と題してブログを更新した安。絵文字を交えながら「こんばんは」「こんな遅い時間に失礼します 色々して眠る前に そして短めに」と切り出し、「9月になりましたね」と近況を報告。同日、テレビ東京系「よじごじDays」（午後3時40分〜）の生放送に出演することや、夜は日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（午後9時〜）に出演することを告知した。
また、先日美容院を訪れたことも報告。ちょうど夏休み期間だったため、長女と一緒に行ったといい「夏休みの沖縄旅行前が最後に行ったので、少し日焼けしていた髪も、ツルツル復活いたしました」とヘアケアの成果に触れながら、美容師とともに撮った2ショットやハートマークで顔を隠すも笑顔溢れるWピースをした長女との3ショットも載せている。最後に「では、寝ます。今日もお疲れ様でした！」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「遅い時間にお疲れのところありがとうございます」「うたちゃんと一緒に美容院で髪の毛綺麗になって良かった」「髪がツヤツヤ」「髪綺麗でイイ色合いに仕上がってますね」や、「グリーンのお洋服よくお似合い」「グリーンのワンピース素敵」などの声が寄せられている。
安は、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女・萌歌（もか）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
