加藤あい「控えた方が良いと思うんだけれど」ハマっている食材明かす「意外」「真似したい」
【モデルプレス＝2025/09/03】女優の加藤あいが3日、自身のInstagramストーリーを更新。朝のコーヒータイムの様子を公開した。
【写真】加藤あい「控えた方が良いと思うんだけれど」カプチーノに入れるあるモノ
加藤は「本当はこういうの控えた方が良いと思うんだけれど」と切り出し、自宅のコーヒーメーカーでカプチーノを作る様子を公開。「どうしても朝少し糖分チャージしてエンジンかかたい私はシナモンたっぷりカプチーノに最近はこちらを少したらりと入れるのにハマってます」と、ソルテッドキャラメルシロップのパウチを添えた。
この投稿に、ファンからは「あいさんが意外！」「たまには甘いもの食べたいですよね」「美味しそう」「これは毎朝真似したいです」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
