ミセス若井滉斗＆藤澤涼架、浴衣姿で“夏祭り”満喫「彼氏感半端ない」「めっちゃ似合ってる」の声
【モデルプレス＝2025/09/03】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の若井滉斗と藤澤涼架が9月1日、それぞれのInstagramを更新。“夏祭り”を満喫する姿を披露した。
【写真】ミセス若井「彼氏感半端ない」と話題の浴衣ショット
Mrs. GREEN APPLEは東京・渋谷のMIYASHITA PARKにて8月19日〜31日に「Mrs. GREEN APPLE 夏祭りIN MIYASHITA PARK」を開催。9月1日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』（よる7時〜）では、同会場から「夏と影」の生パフォーマンスを行った。
これを受け、若井は若井は「夏！！！」と添えて、同番組で披露した浴衣姿のオフショットを投稿。夏祭り会場でわなげに挑む大森元貴や藤澤の後ろ姿などを投稿している。また、藤澤も「ありがとう夏〜やっぱり夏が大好きだ」と浴衣姿で夏祭りを満喫する姿を公開していた。
この投稿には「浴衣めっちゃ似合ってる」「3人とも彼氏感半端ない」「少年みたいな笑顔可愛い」「一緒に縁日行った気分」「爽やかで眼福」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆若井滉斗・藤澤涼架・大森元貴が浴衣姿披露
◆若井滉斗＆藤澤涼架の投稿に反響
