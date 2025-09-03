松井玲奈（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/03】女優の松井玲奈が2日、自身のInstagramを更新。ネイビーのノースリーブワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。

【写真】松井玲奈、大人の魅力溢れるノースリワンピ姿

◆松井玲奈、ノースリワンピで素肌際立つ


松井は「今日はお仕事中。合間に本を読みながら、これは本当に今の私に必要なのかな？と自問自答」と仕事現場での1コマを紹介。ネイビーのノースリーブワンピース姿で上を見上げる知的で落ち着いた表情を見せている。

この投稿に、ファンからは「美しい」「大人の魅力溢れてる」「知的な雰囲気」「素敵なワンピース」「お仕事お疲れ様」「上品」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

