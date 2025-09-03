櫻坂46中嶋優月、ノースリ私服で素肌輝く「爽やかで可愛い」「彼女感すごい」の声
【モデルプレス＝2025/09/03】櫻坂46の中嶋優月が2日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿で美しい素肌を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】櫻坂46メンバー、ほっそり二の腕際立つノースリ姿
中嶋は「水族館へお出かけしました」とつづり、私服姿の写真を公開。白のノースリーブトップスにロングスカート、デニムのビスチェを合わせたコーディネートで、美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「爽やかで可愛い」「私服もおしゃれ」「彼女感すごい」「透明感がすごい」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中嶋優月、ノースリーブ姿でオフ満喫
