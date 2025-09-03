中嶋優月（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/03】櫻坂46の中嶋優月が2日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿で美しい素肌を披露し、話題を呼んでいる。

◆中嶋優月、ノースリーブ姿でオフ満喫


中嶋は「水族館へお出かけしました」とつづり、私服姿の写真を公開。白のノースリーブトップスにロングスカート、デニムのビスチェを合わせたコーディネートで、美しい素肌を見せている。

この投稿に、ファンからは「爽やかで可愛い」「私服もおしゃれ」「彼女感すごい」「透明感がすごい」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

