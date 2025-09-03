３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４４．５８ポイント（１．１６％）安の３８１３．５６ポイントと続落した。

利益確定売りが優勢となる流れ。指数は小高くスタートしたものの、およそ１０年ぶりの高値水準で推移していることもあり、程なくマイナスに転じた。中国の重要な政策イベント、軍事パレードが通過したことで、当局の相場安定化期待も薄れている。また、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）常務委員会会議が８〜１２日に北京で開催される見通し。政策期待はあるものの、内容を見極めたいとするスタンスも強まっている。（亜州リサーチ編集部）

金融株が下げを主導。中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）が１．７％安、中国銀行（６０１９８８／ＳＨ）が１．４％安、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が２．６％安、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）が１．５％安、中信証券（６０００３０／ＳＨ）が３．２％安、国泰海通証券（６０１２１１／ＳＨ）が３．０％安で引けた。

軍需産業株も急落。弾薬・ロケットの長城軍工（６０１６０６／ＳＨ）と監視レーダーなど電子機器メーカーの四創電子（６００９９０／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）安、航空機開発・製造・販売の中航瀋飛（６００７６０／ＳＨ）が９．３％安、衛星・ロケット用システムの航天時代電子（６００８７９／ＳＨ）が７．２％安、軍用電子機器の中国海防（６００７６４／ＳＨ）が７．１％安、衛星開発・運用の中国衛星（６００１１８／ＳＨ）が５．７％安で取引を終えた。軍事パレードでは極超音速ミサイルなど最新鋭兵器が披露されたが、注目材料がいったん出尽くしたとみられている。

自動車株もさえない。遼寧曙光汽車集団（６００３０３／ＳＨ）が２．９％、北汽福田汽車（６００１６６／ＳＨ）が２．５％、安徽江淮汽車集団（６００４１８／ＳＨ）が２．４％、北汽藍谷新能源科技（６００７３３／ＳＨ）が２．２％ずつ下落している。消費関連株、資源・素材株、公益株、不動産株、ハイテク株の一角なども売られた。

半面、医薬株は物色される。人福医薬集団（６０００７９／ＳＨ）と辰欣薬業（６０３３６７／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、江蘇恒瑞医薬（６００２７６／ＳＨ）が４．５％高、北京福元医薬（６０１０８９／ＳＨ）が３．６％高、昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が３．５％高で取引を終えた。そのほか、産金株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が４．０５ポイント（１．５３％）安の２６０．０９ポイント、深センＢ株指数が６．７３ポイント（０．５１％）安の１３１５．０３ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）