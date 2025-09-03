「かわいい!！」 のん、32歳になり“赤髪”激変に反響 歩んできた軌跡を“語り直す”…新作「ぜひ聴いてください」
俳優・アーティスト、のん（32）が3日、自身の公式ブログを更新し、“赤髪”の激変ビジュアルを披露した。
【写真】のん、鮮烈な赤髪ツアービジュアル
赤髪ヘアでカメラを見据える姿とともに「3rdアルバム『Renarrate』本日発売！」と報告。「映画鑑賞後の余韻、詰め込みました」と作品に込めた思いをつづり、「音楽って楽しいね。ぜひ聴いてください」とファンへ呼びかけた。
アルバム『Renarrate』は、タイトルからも読み取れるように、のんがこれまで歩んできた軌跡を、今こそ再度語り直すような、パーソナルで高密度なアルバムとなっている。
この投稿にファンから「アルバムも映画も楽しみ」「観なきゃ、聴かなきゃ」「新アルバム最高」「かわいい!！」などの声が寄せられている。
