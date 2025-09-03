甲子園優勝投手が勉強成績ぶっちゃけ「すごく低かった」 “元ハンカチ王子”斎藤佑樹、早稲田実業で「下から数えたほうが…」
元北海道日本ハムファイターズ投手で、実業家・キャスターとして活動する斎藤佑樹（37）が、3日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に生出演し、ハンカチ王子と呼ばれた早稲田実業時代を振り返った。
【写真】ハンカチ店店主就任に意気込んだ“ハンカチ王子”斎藤佑樹氏
群馬出身で、入学当初は長時間かけて通学していたという。「電車の中で（座らず）勉強を眠たい中でする」「最初は勉強についていくのが大変でした」と明かした。
「ぶっちゃけ成績は？」と聞かれ、斎藤は「すごく低かったんです。下から数えたほうが早かったぐらい」と告白。その後、努力して「なんとか進学できましたけど」と安堵の笑み。
野球部では2年秋からエースで、先輩とジムに週3回通い、サーキットトレーニングで鍛えたという。そのハードさは「もどしてしまうぐらい」と表現。それでもキツい負荷をかけ続け「ずっともう、もどして…」と語ると、スタジオ一同が驚いた。
