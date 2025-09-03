全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新橋の立ち飲み店『スタンドクラシック新橋店』です。

路地に隠れた立ち飲みで中華と極上生ビールのゴキゲンな夜

熱々の餃子にハフハフになったら、キンキンの生ビールをプハァ。やっぱりこの組み合わせは最高だ！

よ〜く冷えた『サッポロ黒ラベル』は丁寧に、丁寧に凍らせたジョッキに注がれる。だから冷たさが持続して、少し時間がたってもビールをおいしく飲み切れるというわけ。

サッポロ生ビール黒ラベル580円、エビス黒ビール690円

『スタンドクラシック新橋店』（左）サッポロ生ビール 黒ラベル 580円 （右）エビス黒ビール 690円 3種類ある生ビールはそれぞれビールに合ったグラスで提供される

生ビールは『エビス黒ビール』、『ハーフ＆ハーフ』、『白穂乃香』の4種。それぞれ薄張りグラスなど、ビールに合ったグラスを使っているのもおいしく飲んでもらうためだ。

本格中華メニューが人気のこの店の名物は餃子。カリッと香ばしく焼けた餃子はにんにく、生姜、シソと3種類ある。他にも刺身のカルパッチョのようなアレンジ中華など、小皿も多いのでひとり飲みも気楽にできる。

スタイリッシュな雰囲気だけど、早い時間からワイワイ盛り上がる、新橋らしい気取らない立ち飲み店だ。

『スタンドクラシック新橋店』店長 東真平さん

店長：東真平さん「キンキンに冷えたビールのほか日本酒やウイスキーも充実してます」

『スタンドクラシック新橋店』きらびやかな格天井でモダンな和テイスト

［店名］『スタンドクラシック新橋店』

［住所］東京都港区新橋3-9-2岡崎ビル1階

［電話］03-5843-7422

［営業時間］17時〜24時半（23時半LO）、金〜翌2時半（翌2時LO）

［休日］無休

［交通］JR山手線ほか新橋駅烏森口から徒歩5分

※画像ギャラリーでは、中華的カルパッチョ2種盛りの画像がご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／岡本ジュン

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「ビール好き必見！都内でクラフトビールが飲める人気店8選」では、都内で楽しめるブルワリー直営店をレポートしています。