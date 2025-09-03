新橋の路地裏で発見！冷えたビール×六甲味噌ダレ×香ばしい餃子の立ち飲み天国
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新橋の立ち飲み店『スタンドクラシック新橋店』です。
路地に隠れた立ち飲みで中華と極上生ビールのゴキゲンな夜
熱々の餃子にハフハフになったら、キンキンの生ビールをプハァ。やっぱりこの組み合わせは最高だ！
よ〜く冷えた『サッポロ黒ラベル』は丁寧に、丁寧に凍らせたジョッキに注がれる。だから冷たさが持続して、少し時間がたってもビールをおいしく飲み切れるというわけ。
サッポロ生ビール黒ラベル580円、エビス黒ビール690円
生ビールは『エビス黒ビール』、『ハーフ＆ハーフ』、『白穂乃香』の4種。それぞれ薄張りグラスなど、ビールに合ったグラスを使っているのもおいしく飲んでもらうためだ。
本格中華メニューが人気のこの店の名物は餃子。カリッと香ばしく焼けた餃子はにんにく、生姜、シソと3種類ある。他にも刺身のカルパッチョのようなアレンジ中華など、小皿も多いのでひとり飲みも気楽にできる。
スタイリッシュな雰囲気だけど、早い時間からワイワイ盛り上がる、新橋らしい気取らない立ち飲み店だ。
店長：東真平さん「キンキンに冷えたビールのほか日本酒やウイスキーも充実してます」
［店名］『スタンドクラシック新橋店』
［住所］東京都港区新橋3-9-2岡崎ビル1階
［電話］03-5843-7422
［営業時間］17時〜24時半（23時半LO）、金〜翌2時半（翌2時LO）
［休日］無休
［交通］JR山手線ほか新橋駅烏森口から徒歩5分
※画像ギャラリーでは、中華的カルパッチョ2種盛りの画像がご覧いただけます。
撮影／西崎進也、取材／岡本ジュン
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
