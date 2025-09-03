旅番組『ふくあじ旅のススメ～札幌編～』が、J:COMチャンネルにて9月15日18時より放送される。

参考：TEAM NACSのリーダー、森崎博之がラップに初挑戦 イヤードラマ『父 THE MC』配信

「高級ではないけれど、多くの人に愛されている料理」「特別ではないけれど、人を笑顔にする料理」。そんな料理のことを、放送作家の小山薫堂は“ふくあじ”と呼んでいる。そんな全国の“ふくあじ”を、店主や店員、常連客の心の交流と共に届ける旅番組だ。

J:COMでは、ケーブルテレビの強みを生かし各地域の情報を発信する番組作りが長年進められてきた。小山が提唱する“ふくあじ”が、地域情報発信による地域活性化への取り組みと合致すると考えられ、2021年11月から『ふくあじ』として映像化され、放送が開始された。これまでに取材された店は、全国340店舗にのぼる。

今回はTEAM NACSのリーダー・森崎博之を迎えて、札幌の街をめぐり、食を通じて出会う人々と触れあう「ふくあじ旅」を楽しむ。 番組では、北海道一の繁華街すすきので働く人々の胃袋と心を支えている「蜂屋」、北海道の大地で育まれた野菜の収穫体験、TEAM NACSの“育てのレストラン”「カリー軒」などを訪れ、札幌の食を通じて、地元の人とのふれあいを楽しんでいく。

（文＝リアルサウンド編集部）