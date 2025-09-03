Subak（スバク）が、Eryngii Recordsからの初シングル「Tell Me」を9月3日にリリースした。

Subakは、シンガー／ギタリストのJade SonとベーシストのLucas Cohenの出会いをきっかけに、半分冗談で“CASIOPEAのコピーバンド”を掲げて始動したトリオだ。

本楽曲は、インディーポップ、オルタナロック、グルーヴ志向のソウルを凝縮した約90秒のレイトナイトトラックで、温かなポケット、ささやくボーカル、そして耳に残るフレーズが印象的な一曲となっている。滑らかなベース、しなやかなギター、温かな鍵盤の上で展開するサウンドは、インディーチルアウトとオルタナR&Bの間を滑るように行き来し、ローファイインディ／ベッドルームポップの文脈に着地。リリックのモチーフ“Redirect that energy”は、自己省察と“欲しいものをきちんと伝えること”の間にある緊張を描いている。

・Subak Jade Son（Vo/Gt）コメント

『Tell Me』では“深夜の鼓動”を意識しました。声を荒げずに誠実さを求める、親密で踊れるムード。ささやくボーカル、タイトなポケット、少しのスペース・ファンクのきらめき――私たちのサウンドをミニマルに凝縮した曲です。

（文＝リアルサウンド編集部）