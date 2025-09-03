「日本語喋ってて好き」トッテナムが新サードユニホームを発表！ PVに高井幸大が登場でファン大注目「棒読みすぎて笑う」「ずっとニヤニヤしててかわいい」
今夏に日本代表DF高井幸大が加入したプレミアリーグのトッテナムが、2025-26シーズンのサードユニホームを発表した。
今回のサードユニは、黄色を基調としたデザイン。クラブの公式サイトでは、「90年代のノスタルジックな時代を表現し、伝統的なクラブのエンブレムとレトロな袖口と襟のデザインは、誇り高い歴史に織り込まれた長年の伝統に忠実だ」と紹介されている。
この新ユニがクラブのSNSで公開されると、「かっこいい」「素晴らしいデザインだ」「美しすぎる」「ファンタスティック」といった反響が寄せられた。
またPVには、ブレナン・ジョンソンやジェームズ・マディソンらとともに高井も登場。「あー懐かしい」というセリフもあり、日本のファンからは「棒読みすぎて笑う」「ずっとニヤニヤしててかわいい」「高いが良い」「日本語喋ってて好き」「高井もしっかり出てていいね」などの声が上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】高井が登場したスパーズ新ユニのPV
