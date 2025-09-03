中国・北京で、日本との戦争の勝利から80年を記念する軍事パレードが行われました。

天安門前でパレードを取材しましたが、習主席とプーチン大統領、金正恩総書記の3人が初めて並び立つと、会場からは大きな拍手がわき上がりました。

軍事パレードは、日本時間の午前10時からおよそ1時間半にわたり行われ、最新の戦闘機のほか、極超音速ミサイルや中国近海からアメリカ本土に到達できる新型の潜水艦発射型弾道ミサイルも初めて公開されました。

また、天安門の上に並んだ習主席とプーチン大統領、金正恩総書記は、それぞれ顔を近づけたり、身ぶり手ぶりを使ったりと親密に会話をする様子もみられました。

習近平国家主席は世界に軍事力を誇示するとともに、ロシアと北朝鮮との結束をアピールし、西側への対抗軸を明確にしました。

また、先ほど、プーチン大統領と金正恩総書記は北京市内で首脳会談を行いました。

会談の冒頭で、プーチン大統領が「ロシアと北朝鮮の関係は友好的だ。会談できてうれしい」と伝えると、金総書記は「兄弟の義務としてロシアを可能な限り支援する」と応じました。北朝鮮はウクライナを侵攻するロシアに兵士を派遣していて、プーチン大統領は金総書記に「北朝鮮の兵士たちは勇敢に戦った」と感謝の意を直接伝えました。