¡ÖÄ¹¤¤13¤«·î´Ö¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×27ºÐ±¦ÏÓ¤¬TJ¼ê½Ñ¤«¤é¡ÈÉü³è¡É¤Ø½çÄ´¡Ö¤Þ¤¿¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×
¥Ï¡¼¥È¤¬¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤éÉü³è¤ò²Ì¤¿¤¹(C)Getty Images
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥±¥¬¿Í¤¬Â³¡¹¤ÈÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ±¦ÏÓ¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥Ú¥Ã¥¯¤È¡¢ÆâÌî¼ê¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬Éüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºòµ¨¡¢±¦ÉªÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓºÆ·ú½Ñ¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥Ï¡¼¥È¤ÎÉü³è¤â´Ö¶á¤À¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö27ºÐ¤Î¥Ï¡¼¥È¤Ï2023Ç¯°Ê¹ß¡¢ MLB¥ì¥Ù¥ë¤Ç8.2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨1.04¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥êÇ¤Ì³¤Î¤¿¤á3A¤ÇÉüµ¢¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤È¾Ò²ð¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤¤13¤«·î´Ö¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ï¡¼¥È¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î2Æü¤Ë3A¤Î»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1²ó1¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅê¼ê¤¬Éé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¥Ï¥ó¡¢¥Ö¥é¥¹¥À¡¼¡¦¥°¥é¥Æ¥í¥ë¡¢¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¡¢¥ê¥Ð¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¤é¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹±¦ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¡¢¥Ï¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¦¤Ë¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹Åê¼ê¿Ø¤ÎÂ¸ºß¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ï¡¼¥È¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ò»É·ã¤·¹ç¤¨¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏºÇ¹â¤À¤·¡¢Èà¤é¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤º¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£3A¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë½¼¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î2Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ç7¡Ý9¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï5²ó4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤â½ªÈ×¤Ë¼ºÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¡¼¥È¤¬º£¸å¡¢Åê¼ê¿Ø¤òµß¤¦Â¸ºß¤È¤Ê¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]