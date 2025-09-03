2°Ì¡¦µð¿Í¤¬1°Ì¡¦ºå¿À¤ËCSºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡²¼¹î¾å¤ÇÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¾å¤ÎÌäÂêÅÀ
¡¡¤Þ¤º¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢²ÄÇ½À¤¬¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢µå³¦´Ø·¸¼Ô¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤â¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ËÆÍÆþ¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤¬ÆÈÁö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¼Â¤Ë16¡Ê9·î2Æü¸½ºß¡Ë¡£ºå¿À¤ÎÃù¶â¤¬30¤â¤¢¤ë°ìÊý¡¢µð¿Í¤ÏA¥¯¥é¥¹¤Ê¤¬¤é¼Ú¶â2¤È¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÀ®ÀÓ¤Ëº¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Í¥¾¡¤·¤¿ºå¿À¤¬ËÜµòÃÏ¡¦¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¡Ö²¼¹î¾å¡×¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤³¤Ç½ªÀï¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹Ã»Ò±à¤ÎÇ®Îõ¤Ê±þ±ç¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¡¢½çÅö¤Ëºå¿À¤¬ÆÍÇË¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾¡Éé»ö¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢µð¿Í¤ÎÀïÎÏ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿4ÈÖ¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬Éüµ¢¤·¤Æ¡¢ÂÇÀþ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¡ØÀþ¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï¸µ¡¹°¤¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¥Î¡¼¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¡ØÉé¤±¤Æ¸µ¡¹¡Ù¤È¤¤¤¦¼Î¤Æ¿È¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤é¡¢ºå¿À¤È¤·¤Æ¤Ï·ù¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯ºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½ªÀï¤Ï10·î2Æü¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤¹¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°CSºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î³«Ëë¤Ï10·î15Æü¡£Ìó2½µ´Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤«¤Ë¼ÂÀï´¶³Ð¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤«¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£µð¿Í¤Ë¸Â¤é¤º¡¢DeNA¡¢¹Åç¡¢ÃæÆü¤Ë¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºå¿À¥µ¥¤¥É¤¬¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸½ºß5°Ì¤ÎÃæÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£µ¨¤Ï9¾¡9ÇÔ¤È¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î5µåÃÄ¤ÇÍ£°ì¡¢¸ÞÊ¬¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡ÊÁ°½Ò¤Î¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤â¤·¤â¹Ã»Ò±à¤Ç½ÉÅ¨¤Îµð¿Í¤¬¡Ö²¼¹î¾å¡×¤òÃ£À®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£À©ÅÙ¾å¤Î·ç´Ù¤¬ÏªÄè¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÔ¸×¤Ë¤Ï²¦¼Ô¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ö²£¹ËÁêËÐ¡×¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
