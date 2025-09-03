バドミントン女子ダブルスの世界選手権で初の銅メダルを獲得し、ペア解消を有終の美で飾ったシダマツペア。松山奈未選手と志田千陽選手の2人が、開催地のフランス・パリから帰国し、シダマツペアとしての11年間を改めて振り返りました。

松山選手は冒頭で今大会の結果について言及。「目標としていた金メダルには届かなかったですが、過去最高の銅メダル獲得までいけたのはうれしく思います。悔いなく楽しく終われたので、2人の最後としてふさわしかったんじゃないかなと思います。応援ありがとうございました」と語りました。

また松山選手は「今大会を通して全試合シダマツらしい試合も出せましたし、2人でスピードあげて今までやってきたことをできた大会」と成果を強調。さらに「(ベスト)8の壁を越えられなかった3大会分。最後にやっと越えられて、韓国ペアもジャパンオープンでもすごく接戦だったので怖いなという思いがあったなかで、壁を越えられたのはよかったと思います」と過去最高成績に納得の様子を見せました。

パートナーの志田選手へは「11年間うれしい時も苦しい時も2人で乗り越えてきて全てがいい思い出でいい経験だったと思いますし、志田さんとだったからここまで頑張れたって本当に思うことが多かったので『ありがとう』という言葉に尽きます」と感謝の気持ちを述べました。そして志田選手が同会見で試合中に目に涙を浮かべたことを明かしたことを受け、松山選手も「最後目を合わせるときに自分も泣きそうなところを我慢しなきゃなと思っていたけど、志田さんも涙目なのが分かったので『本当に最後なんだな』と感じてしまって」と最後の瞬間を明かしました。

さらに松山選手は「シダマツはいつも笑顔がすてきだねって言ってもらえることが多いんですけど」と語り「志田さんの笑顔も、いつものようにすごく楽しそうにやってくれていたので、そこはシダマツらしく本当に楽しくできたかなと思います」と改めて11年間共に戦ったパートナーへの思いやりも見せました。

ペア解消後も競技生活継続を表明している松山選手。今後に向けては「今年はもう国際大会はないんですけど、国内ではまだいくつか大会があるので、自分がどこまで成長できるかも楽しみですし、どの大会でも優勝を目指して頑張りたいと思います」と意気込みを語りました。