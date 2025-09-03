◇MLB パイレーツ9-7ドジャース(日本時間3日、PNCパーク）

この日も大谷翔平選手はロバーツ監督を驚かせました。

大谷選手がパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に自己最速かつ球団最速となる46号ソロを放つなど、5打数3安打2打点の活躍を見せます。

ロバーツ監督は大谷選手のプレーについて「とても素晴らしかったです。あのストレートをあれだけ強く引っ張ってライトに運ぶのを見られたのは、本当に良かったです。今日はショウにとってすごくいい一日でした。最後の打席の二塁打も、その前の左中間への二塁打もありましたし、本当にバットをよく振れていたと思います」と絶賛のコメント。

さらに3回に見せた120マイル(約193.1キロ)のホームランについては「打った瞬間の打球の速さには正直気づかなかったんですが、あっという間にスタンドまで届きました」と驚きの表情。「普通の選手ならシングルヒットの打球が、彼の場合はホームランになるんです」と大谷選手こその一打であったと話しました。

さらにこの一打でドジャースに移籍後わずか2シーズンで通算100本塁打を達成した大谷選手。これについて指揮官は「ドジャースでそれを成し遂げた選手がいたとしてもごくわずかだと思います。本当に驚くべきことです」と話しました。