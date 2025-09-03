銀シャリ橋本、後輩呼び捨て「できなくなってきた」 ジェラードン西本の奇行が明らかに
3日放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（毎週水曜 後11：06）では、銀シャリ＆囲碁将棋＆ジェラードンが勢ぞろいする。
大好評企画「芸人反省ノートSP！」を展開。胸にしまった本心が、反省ノートからあふれ出す。銀シャリ・橋本が「後輩の名前を直接呼び捨てできなくなってきた。『濱家』って言うと強いから、つい『濱ちゃん』にしてしまう」と告白する。
囲碁将棋・文田は、以前話題となった“自宅裏のアパート解体工事で、誤って自宅まで解体されかけた”件のその後を。文田「ありえない事故だけど、許そうと思ってたのに…」という、オードリーも驚きの展開となる。
ジェラードン西本は、家庭でも怒られてばかりだといい、妻に家に監視カメラを仕掛けられた（？）。「まさか耳クソであんな事件が起こるとは…」と、アタック西本の奇行にスタジオは大爆笑となる。
