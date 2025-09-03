カカロニの栗谷が２日、テレビ朝日系「ロンドンハーツ」でどさくさに紛れて彼女にプロポーズし、ＯＫをもらったと公表した。

この日はウエストランド井口浩之が「このメンツなら勝てる格付け」として「権力に屈しなさそうな男」ランキングを発表。一般視聴者の投票で順位が決まった。

その中で栗谷は８位にランクイン。一般視聴者の意見の中に「自分の信念がない」「モテないキャラでテレビに出始めたのに彼女を作りブランディングがぶれぶれ。そんな意思の弱い人は偉い人に何か言われてすぐに屈している姿が容易に想像できる…」などの声があり栗谷は激怒。

「ブランディングで彼女を作ったんじゃない」「仕事を失ってもいい覚悟で彼女を作った！」と猛反論し、その勢いで「あんまり言わない方がいいけど、先々週プロポーズしました！」と突然発表した。

返事は「ＯＫもらいました」といいスタジオは騒然。「でも、相手の親が反対しているんで」「まだ会ってくれない」とお相手の親が認めてくれていないという大きな壁が立ちはだかっている。田村淳は「親御さんにダメと言われて破談なんていくらでもある」というも「でも結婚するんで」と堂々宣言。これに井口は「１位になって発表しろよ。８位なんだよ！」とツッコんでいた。

栗谷は童貞キャラで有名だったが、昨年末に年上の恋人ができたことを発表すると、事務所のＨＰが一時ダウンする反響を呼んでいた。