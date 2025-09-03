加藤清史郎、華麗なフォームで“バク転”を披露「すっごくキレイなフォーム」「めちゃめちゃ上手」
俳優の加藤清史郎（24）が3日、自身の公式インスタグラムを更新。「バク転矯正動画」と、バク転を披露する動画を公開した。
【動画】「すっごくキレイなフォーム」華麗なフォームで“バク転”を披露する加藤清史郎
「久しぶりに回る時間が作れたのでその時の単発バク転矯正中の動画を、オフ感丸出しなとってもリアルな投稿としてupしちゃいます笑」と紹介し、動画を投稿。マットの上で何度もバク転をする加藤の姿が写し出されている。
「実に8ヶ月以上ぶりのアクロバット」だったそうで、「久しぶりで、色々やりたいやりたい欲が強い中、久しぶりだからこそ、敢えて1時間以上をかけて単発バク転を見直して 矯正、修正、腕慣らししました〜」とストイックさを見せた。
続けて「これがさぁ、、久しぶりにインテンシティ高めに回ると次の日、バッキバキなんですわ…本当に全身筋肉痛。笑」と明かし、「映っているバク転、そのどれも全てが少しずつ違うの皆様、お分かりでしょうか… 手の振りがー脚の蹴りがー身体の送り方がー今回はこう、じゃあこうしよう あー、そこ意識して今度はここがこうなったかじゃあ次は… こんな感じです」と試行錯誤しながらのトレーニングの様子を披露した。
加藤は「色んなやり方で色んなバク転があって、それを意識的にやりたい時にやりたい動きができるように、解像度を上げていく作業。これが大切だと思いますし、何より楽しいんです」とつづっている。
この投稿にファンからは「できるんだ！すご」「すっごくキレイなフォーム」「しなやか めっちゃ上手だなぁ」「相変わらずめちゃめちゃ上手です」などの声が寄せられている。
