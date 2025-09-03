俳優・織田裕二が８月３１日に放送されたＴＢＳ系「日曜日の初耳学」にゲスト出演。「主役しかやらない」と心に決めた出来事や、大ヒットシリーズ「踊る大捜査線」について語った。

大ブレークのきっかけとなった１９９１年のフジテレビ系ドラマ「東京ラブストーリー」について、「途中から地獄でした」と明かす。

「（台本は）１〜２話分ずつ。中盤過ぎから台本が来ない。（当日の朝）２、３時ぐらいに届いた。今思うとわざと渡さなかったんでしょうね、俺に」。原作を読んでいたというものの、展開が想定外の連続で、理解できず、「フリーズしちゃって。たった１行のセリフが言えない。どうも理解できなくて」という。

「もう２度こんな思いはいやだから、もうドラマの２番手をやらない、と思った。主役は絶対そういうことは起きないだろうと。ここから先は、主役しかやらないって（決めた）。迷惑をかけるから」と明かした。

また、「踊る−」シリーズについては、９８年公開の映画版第１作をもって、「やり終えた。夢叶ったし、やりたかったし、これで終わりでいいや、と思ってた」という。それでも１２年公開の「踊る大捜査線 ＴＨＥ ＦＩＮＡＬ 新たなる希望」では、プロデューサーから「ここからもう一度作り直す」と声をかけられ、「よっしゃ、ここから一生やるぞ、ライフワークにしよう、と思ったら、『ＬＡＳＴ−』ってなってて、ええ〜っ？！俺は一生やるつもりだったのに、終わっちゃったよ、みたいな」と苦笑いしていた。