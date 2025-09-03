医師でタレントの友利新（ともり・あらた）が3日、Threadsを更新。SNS上で拡散されている投稿において、ステマ行為をしていると疑われる「某有名女医YouTuber」が自身でないことを明言した。

友利は「昨日（9／2）メンバーシップ限定のライブ配信でお話ししたThreads（スレッズ）内における投稿の件について改めてこちらにて投稿いたします」と切り出し、「先日YouTubeの視聴者さんから、スレッズで拡散されている投稿に関して、投稿内で言及されている人物が友利新なのか?という質問をいただきました。当該投稿を拝見したところ『とある某有名女医YouTuberがいわゆるステマ行為をしている』という内容でした。その『某有名女医YouTuber』が友利新であると解釈された方が多くいらっしゃるようです」と言及した。

続けて「そのような方々によるスレッズ内の投稿により、それを見た方がステマに該当する行為をしている某YouTuberが友利新である、とさらに誤認を深めてしまう内容となっていました」と誤解が広まっている経緯について説明。「所属事務所から元の投稿の投稿者に確認を求めたところ、やはり友利新に関する投稿ではない、ということが確認できました。投稿者自身が、新たに、『こちら友利先生ではないですからね。勘違いしないでくださいね』とも、投稿されています」と報告し、「みなさまも誤解なさらぬよう、お願い申し上げます」と注意をうながした。