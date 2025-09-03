¡Ú´ôÉì¶¥ÎØ¡¦£Ç·Ä¹ÎÉÀî±»ô¥«¥Ã¥×¡ÛÊ¡ÅÄÌ´õ¤¬£Óµé¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÄ¹Åç¤µ¤ó¤È°ì½ï¤È¤Ï¡Ä¡×
¡¡´ôÉì¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£¶¼þÇ¯µÇ°¡¡Ä¹ÎÉÀî±»ô¥«¥Ã¥×¡×¤¬£´Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡££¹£Ò¤Ç¤ÏÄ¾Á°¤ÎÌ¾¸Å²°¤Ç£ÓµéÆÃ¾º¤ò·è¤á¤¿Ê¡ÅÄÌ´õ¡Ê£²£²¡áÆÊÌÚ¡Ë¤¬£Óµé¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡ÖÄ¹ÅçÂç²ð¤µ¤ó¤äºä°æÍÎ¤µ¤ó¡¢¿¿¿ù¾¢¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç´èÄ¥¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ±¸©¤ÎÀèÇÚ¤È¤ÎÏ¢·¸¤¬¡¢£Óµé¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÄ¹Åç¤µ¤ó¤È°ì½ï¤È¤Ï¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡ÖÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¶ÛÄ¥¤â¤¹¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢µÕ¤Ëµ¤³Ú¤ËÁö¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¤È¤³¤í¤ËÂçÊª¤Ö¤ê¤¬Éº¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¶ÌÌî¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©¤·¤Æ£Áµé£³ÈÉ¤òÂ´¶È¡££Áµé£±¡¦£²ÈÉ¤Ç¤â£¹£Ö¤ÈÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ÆÁ°²óÌ¾¸Å²°¤ÇÆÃ¾º¤ò·è¤á¤¿¡£¡Öº£²ó¤Î´ôÉì¤ÏÄ¹Åç¤µ¤ó¤Èºä°æ¤µ¤ó¤Î½ÐÁö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÄÉ²Ã¤¬Íè¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤ÆÌ¾¸Å²°¤Î¸å¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½àÈ÷¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤¡£
¡¡Áê¼ê¤ÏÀÄÌî¾Âç¤Èµ®»Ö½¤¸Ê¤Ç»°Ê¬Àï¡£¡Ö¶¥ÎØ¤ò¸«»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï£±£±£·´üÀ¸¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤í¡×¤ÇÆÃ¤Ë¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ç£Óµé¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿ÀÄÌî¤Ë¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö£¹¼ÖÎ©¤Æ¤À¤·¡¢Î©¤ÁÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¥À¥á¤Ç¤â¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¡×¡£ÆÊÌÚ¤Î¿·À±¤¬ÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ê¤·¤ÇÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÄ©¤à¡£