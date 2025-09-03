鬼頭明里、母＆叔母との3ショット公開「娘の写真たくさん撮らされて母はちょっとうんざりしてました」
【モデルプレス＝2025/09/03】声優の鬼頭明里が2日、自身のInstagramを更新。母と叔母との3ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「鬼滅」美人声優、母＆叔母との仲睦まじい3ショット
以前の投稿で「母と叔母を連れて箱根旅」と明かしていた鬼頭は「娘の写真たくさん撮らされて母はちょっとうんざりしてましたがなんやかんや楽しんでくれてたと信じたい」とつづり、ノースリーブワンピース姿の写真を公開。「お母さんありがとう…いい写真です…」とした。また、投稿の最後には母と叔母との3ショットも載せている。
この投稿に、ファンからは「仲良しなのが伝わる」「幸せ溢れてる」「癒される」「微笑ましい」「自然体で素敵」「お母さんにも感謝」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「鬼滅」美人声優、母＆叔母との仲睦まじい3ショット
◆鬼頭明里、母＆叔母との仲睦まじい写真を公開
以前の投稿で「母と叔母を連れて箱根旅」と明かしていた鬼頭は「娘の写真たくさん撮らされて母はちょっとうんざりしてましたがなんやかんや楽しんでくれてたと信じたい」とつづり、ノースリーブワンピース姿の写真を公開。「お母さんありがとう…いい写真です…」とした。また、投稿の最後には母と叔母との3ショットも載せている。
この投稿に、ファンからは「仲良しなのが伝わる」「幸せ溢れてる」「癒される」「微笑ましい」「自然体で素敵」「お母さんにも感謝」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】