8月にメンバー脱退したizna、カムバック決定！9月30日に新AL『Not Just Pretty』リリース

ガールズグループiznaが来る9月30日にカムバックする。

9月3日、iznaは公式SNSを通じて30日、2ndミニアルバム『Not Just Pretty』リリースのニュースを電撃発表した。

これに加え、iznaは各種アルバムサイトを通じて、『Not Just Pretty』の予約販売に突入し、世界中のファンの期待を高めるカムバックのカウントダウンに入った。

この日、電撃公開されたタイトルポスターはレッドオレンジとブラックが調和した強烈なビジュアルで、iznaならではのエネルギーを盛り込んで好奇心を一層刺激した。

また、予約販売がともに始まった『Not Just Pretty』はフォトブックとポスターブックバージョンを同時に見ることができると期待され、ファンの熱い声援のなか、話題になっている。

先立って、Mnet『I-LAND2：N/a』を通じて、217の国と地域の視聴者の選択を受けて誕生したiznaは、堂々とした自信と確信で定義されるグループだ。

去る2024年11月、1stミニアルバム『N/a』以来、デジタルシングル『SIGN』、1stシングル『BEEP』まで多様な活動で自分たちならではの“色”を作りあげてきた。

特に、ステージ上のパフォーマンスと洗練されたビジュアルで愛されてきたiznaは、常に新しい試みで注目されてきただけに、今回のカムバックで披露する新しいコンセプトと一層拡張される音楽に期待が集まっている。

なお、9月30日にリリースを確定させたiznaの2ndミニアルバム『Not Just Pretty』に対する情報は、公式SNSを通じて順次公開される予定だ。

◇izna プロフィール

2024年4月から7月にかけて放送されたMnetのオーディション番組『I-LAND2:N/a』を通じて結成されたガールズグループ。グループ名には、予測不能な多様性を表す「N」と、無限の可能性を表す「α」を組み合わせ、「いつでも、どこでも、何でも―すなわち、それは自分（N/α）」という意味が込められている。韓国出身のパン・ジミン、ユン・ジユン、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ、日本出身のマイ、ココの計7人が所属。2024年11月25日に1stミニアルバム『N/a』を発表してデビューした。2025年8月にユン・ジユンが脱退し、6人体制に。