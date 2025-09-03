KARAギュリ、腹筋縦線くっきり衣装姿に「ゴージャス」「女神」の声
【モデルプレス＝2025/09/03】K-POPガールズグループ・KARA（カラ）のGYURI（パク・ギュリ）が2日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを見せた舞台衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】KARAギュリ、腹筋縦線が輝くゴージャス衣装姿
ギュリは「2025 KARASIA in MACAU。너무 감사합니다（とても感謝しています）」とマカオでの公演を回顧。赤と金色の装飾が美しいオフショルダーの舞台衣装姿で、腹筋の縦線が際立つ美しいウエストラインを強調したスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「ゴージャス」「女神」「美しいウエスト」「衣装素敵」「輝いてる」「綺麗で可愛い」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
