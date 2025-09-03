流行の「ポロシャツ」で“ゴルフおばさん”に見えてる人の特徴。「キレイに着よう」とするほど逆効果
みなさん、こんにちは！ ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。昨年からじわじわと人気が再燃しているのが、ポロシャツ。デニムと同じく流行り廃りのないベーシックなデザインで年齢問わず愛されているアイテムですが、どうにも見た目からしてゴルフウェアっぽくなりがち。そこで今回は、ゴルフ帰りに見せない！ 大人のポロシャツコーデをご紹介します。
◆チノパン・白パンはゴルフおばさん見えするかも！
ポロシャツを細身の白パンツや、チノ素材のパンツと合わせてしまうと、いかにもゴルフウェアっぽさが出てしまうので要注意！ ポロシャツ自体がきちんとした印象なのもあるせいで、同様にクリーンな白のパンツやチノパンを合わせると、おしゃれな着崩し感がなくなってしまいます。
◆タイトスカートとの組み合わせも要注意
また、テーパードやアンクル丈のパンツの他、タイトスカートなど細身のシルエットとの組み合わせも要注意。トレンドから少し外れた古い着こなしに見えるので、できるだけボトムスのシルエットはボリュームのあるものを選ぶと良いでしょう。
昨今のポロシャツはゆったりとしたオーバーサイズのシルエットや半袖の裾幅がゆったりしたタイプもありますが、このタイプのポロシャツはコーデの組み合わせに悩みやすいです。そのため、大人世代はあくまでもスタンダードなポロシャツデザインを選ぶことをおすすめしています。
◆ダボパンでモードに着こなす
大人世代にもよく似合うおしゃれなポロシャツコーデ。そのポイントは先にもお伝えしたとおり、ボトムス選びです。ポロシャツの基本のデザインはコンパクトなシルエットです。その対比を作るため、ボトムスは基本的にボリュームのあるシルエットを選びましょう。
今トレンドのダボっとしたバレルパンツやタックワイドパンツ、スカートであれば足首丈のAラインスカートなど。コーデ面積比としては、ボトムスの方が割合が大きくなるようにバランスを調整してください。
テイストはややマニッシュな雰囲気を作ると、ポロシャツの持つボーイッシュな印象とマッチします。なので、メガネや帽子、スニーカーやローファーといったユニセックス要素の高い小物を組み合わせてみてくださいね。差し色としてリップやネイルといった些細なポイントに赤などの女性らしい色合いをプラスすると良さそうです。
◆キレイに着るより、マニッシュに着るのが正解
ポロシャツはすでにそのアイテム自体がキレイめ要素が高いアイテムです。そのため、他のアイテムも品格のあるキレイめな服で合わせたり、反対にカジュアルダウンさせたりすると、コーデに違和感を覚えやすくなります。対するセンスある40代の大人女性は、ポロシャツをメンズライク、マニッシュに着こなす方向に持っていくことが多いですね。
ダボっとしたシルエットのマムパンツや、ボーイッシュなハーフパンツにブーツ、ブラックでコーデを引き締めるなど、どことなくボーイッシュさのあるコーデでまとめてみましょう。すると、ポロシャツの持つきちんと感と程よい遊び心のバランスが取れておしゃれな着こなしに。
＜文＆イラスト／角佑宇子＞
【角 佑宇子】
（すみゆうこ）ファッションライター・スタイリスト。スタイリストアシスタントを経て2012年に独立。過去のオシャレ失敗経験を活かし、日常で使える、ちょっとタメになる情報を配信中。2023年9月、NHK『あさイチ』に出演。インスタグラムは＠sumi.1105
◆チノパン・白パンはゴルフおばさん見えするかも！
◆タイトスカートとの組み合わせも要注意
また、テーパードやアンクル丈のパンツの他、タイトスカートなど細身のシルエットとの組み合わせも要注意。トレンドから少し外れた古い着こなしに見えるので、できるだけボトムスのシルエットはボリュームのあるものを選ぶと良いでしょう。
昨今のポロシャツはゆったりとしたオーバーサイズのシルエットや半袖の裾幅がゆったりしたタイプもありますが、このタイプのポロシャツはコーデの組み合わせに悩みやすいです。そのため、大人世代はあくまでもスタンダードなポロシャツデザインを選ぶことをおすすめしています。
◆ダボパンでモードに着こなす
大人世代にもよく似合うおしゃれなポロシャツコーデ。そのポイントは先にもお伝えしたとおり、ボトムス選びです。ポロシャツの基本のデザインはコンパクトなシルエットです。その対比を作るため、ボトムスは基本的にボリュームのあるシルエットを選びましょう。
今トレンドのダボっとしたバレルパンツやタックワイドパンツ、スカートであれば足首丈のAラインスカートなど。コーデ面積比としては、ボトムスの方が割合が大きくなるようにバランスを調整してください。
テイストはややマニッシュな雰囲気を作ると、ポロシャツの持つボーイッシュな印象とマッチします。なので、メガネや帽子、スニーカーやローファーといったユニセックス要素の高い小物を組み合わせてみてくださいね。差し色としてリップやネイルといった些細なポイントに赤などの女性らしい色合いをプラスすると良さそうです。
◆キレイに着るより、マニッシュに着るのが正解
ポロシャツはすでにそのアイテム自体がキレイめ要素が高いアイテムです。そのため、他のアイテムも品格のあるキレイめな服で合わせたり、反対にカジュアルダウンさせたりすると、コーデに違和感を覚えやすくなります。対するセンスある40代の大人女性は、ポロシャツをメンズライク、マニッシュに着こなす方向に持っていくことが多いですね。
ダボっとしたシルエットのマムパンツや、ボーイッシュなハーフパンツにブーツ、ブラックでコーデを引き締めるなど、どことなくボーイッシュさのあるコーデでまとめてみましょう。すると、ポロシャツの持つきちんと感と程よい遊び心のバランスが取れておしゃれな着こなしに。
＜文＆イラスト／角佑宇子＞
【角 佑宇子】
（すみゆうこ）ファッションライター・スタイリスト。スタイリストアシスタントを経て2012年に独立。過去のオシャレ失敗経験を活かし、日常で使える、ちょっとタメになる情報を配信中。2023年9月、NHK『あさイチ』に出演。インスタグラムは＠sumi.1105