妊活中なのに…夫の“裏切りBBQ”を知って怒り爆発！泣きながら謝罪させた「妻の強烈なひと言」とは
もし信じていた夫の裏切り行為の証拠を掴んでしまったら、あなたならどうしますか？ 今回はそんな女性のエピソードをご紹介しましょう。
◆夫がバーベキューに
真田芽衣さん（仮名・31歳／主婦）は、昨年2年間お付き合いをした俊介さん（仮名・34歳／会社員）と結婚しました。
「私たちはいま妊活中なんです。私もですが、特に俊介が子どもが大好きなので、待ち望んでいる感じですね」
そんなある日、俊介さんが「職場の仲間たちとのバーベキューに行ってくる」と出かけていったそう。
「途中で何枚かバーベキュー中の写真がLINEに送られてきて、美味しそうなお肉や野菜や、うちにも遊びに来たことのある後輩の田中くん（仮名・28歳）と俊介が一緒に焼きそばを作っている姿が映っていて、楽しそうでいいなと微笑ましい気持ちで見ていました」
そして夕方になると酔っ払い上機嫌で帰宅した俊介さんは、シャワーも浴びずにソファーで寝落ちしてしまいました。
「まぁ昼間にお酒を飲むと想像以上に酔ったりするし、仕方がないかなと思いました。俊介が寝てしまいバーベキューの様子を聞けないのがなんだかつまらなくて、ついスマホを勝手に見ちゃったんですよね」
◆見慣れないカタカナの名前にピンときた
すると若くて派手めな女性2人と俊介さんが親しげに肉を頬張っている写真が出てきてしまい……。
「あ、これは職場の仲間なんかじゃないとすぐに分かりました。もしかして、私に嘘をついて合コンしていたとか？ と怖くなりLINEやメールなどをチェックしてみましたが、女性との個人的なやり取りは見つかりませんでした」
そしてふとカレンダーアプリを開いてみると、今日の日付のところに「シャン◯◯◯バーベキュー」と書いてあるのを発見したそう。
「そうか、きっと『シャン◯◯◯』という飲み屋のお姉さんとのバーベキューだ！ とピンときたんです。どおりで美人ばかりだし、私に黙ってこんなお店でデレデレしながら飲んでいたのかと思うとムカついてたまりませんでしたね」
◆飲み屋じゃなかった！「シャン◯◯◯」の正体
俊介さんの働く会社の近くには、都内でも有数の歓楽街があり、きっとそこにあるお店に違いないと思った芽衣さんは検索をかけてみました。
「すると確かにシャン◯◯◯というお店は存在していてビンゴだったのですが……なんと飲み屋じゃなくて風俗店（ファッションヘルス）だったんですよ！ ショックでクラクラしながらホームページのキャストの写真を見てみたら薄いモザイクがかかっていましたが、俊介と一緒にお肉を食べていた女性にそっくりな人がいたんです」
芽衣さんは、俊介さんをぶん殴りたいぐらい頭にきたそう。
「すると今度はカレンダーアプリの1週間後の日付のところに『シャン◯◯◯予約19時半』と書いてあるのが目に入り……私はある決心をしたんです」
◆あんた何やってんの！ 思いっきり足を踏みつけた
さて芽衣さんと俊介さんはどうなったのでしょう？
「それまで俊介とは普段と全く変わらない態度で接し、私は予約の日時に例の風俗店の付近まで出向くと、物陰に隠れて俊介が現れるのを待ったんですよ」
すると何も知らない俊介さんが、ほんのりニヤついた間抜け顔で歩いてきたそう。
「すかさず俊介の前に飛び出して『あんた妊活中に何やってんの？ 全部バレてるからね』と思いっきり足を踏んづけてやったんです」
俊介さんは驚きすぎて現状が把握できないのか、しばらく「え？……え？ え？」と、痛い足と芽衣さんの鬼の形相を交互に見ていました。
「俊介は謝ってくれましたが『でも好きなのは芽衣だけだし、風俗は浮気ではないと思うよ。それに、すごくマナーの良い選ばれたお客しかお店のバーベキューになんて呼んでもらえないって知ってる？ だから誰か特定の女の子を狙ったりルール違反の不倫とかでは決してないんだよ……』と言い訳しだしたので、また足を踏んづけてやりました」
