読売新聞社会部の記者、巨人軍代表を経て作家に転身した清武英利氏が、今年8月に、ノンフィクション作品『記者は天国に行けない』（文藝春秋刊）を上梓。自身を含めたさまざまな記者の特ダネに挑む矜持を描いた。今回、そこから欠け離れた記者たちへ厳しい意見を語る。【前後編の後編。「君は長い物に巻かれなかったか」と問うた前編を読む】

【写真】「記者は天国に行けない」ノンフィクション作家・清武英利氏が語った記者としての半生を織り込んだ本作品に懸けた思い

＊ ＊ ＊

──前回は、記者は出世しても歳を取っても書き続けなきゃダメなんだというお話でした。

記者でいながら、取材相手の秘密を棺桶まで持っていくという人がいるじゃないですか、政治部や捜査幹部を取材した社会部なんか多いのではないですか。それは読者を裏切っていますよ。親しくなった政財界の大物、検察、警察首脳に対して、「きょうは遺書をいただきにまいりました」と言えるくらいの根性を持たないとダメなんだと思います。もっと言うと、「あなたの公的な秘密は私が書きます。今までずっとお聞きしたことはすべて書きます」と言えるくらいの度胸があって、初めて読者の負託に応えたことになるのではないですか。新聞社の取材費を使い、ハイヤーも使って密着してきたのに秘事は書かないなんていうのは記者道にも反している。書かざる大記者が僕は大嫌いです。

──記者というより政界のプレーヤーになってしまう人がいますよね。

そう、政局を演出する一人になっている。元東京高検検事長の黒川弘務氏と新聞記者たちが賭け麻雀をしていて問題になったことがありましたよね。

──そうでしたね、記者も賭け麻雀をしていましたね。

一緒に麻雀をやっていたこと自体よりも、その記者たちが、何があったのか書かないことが大きな問題なんだと思う。

──たしかに、黒川氏の定年延長問題（※）にしたって、本人の証言は少なくとも公開されていないわけですが、その記者たちなら書けたんじゃないですかね。

まだ書く時間は残されている。もし書いたとして、それを裏切りというんだったら、平気で裏切って書きなさいってことですよ。それが記者なんだから。だって特権を与えられているわけじゃないですか。普通の人は黒川さんの面識を得る自体まずできないですよ。麻雀も新聞社の看板を背負ってやった取材の一環なんでしょう。まあ、テレビで情報の切り売りをしたりして生きていくっていう生き方もあるんだろうけど、例えば検察の実態、官邸との距離、癒着など、読者が求めることを書かないと、記者とは言えないですよ。

【※黒川弘務氏の定年延長問題…2020年1月31日、安倍晋三政権が東京高検検事長だった黒川弘務氏の定年を延長したが、これが恣意的なものではないかと疑われた問題。検察庁法では、検事総長を除き、定年は63歳で黒川検事長は当時62歳。63歳の誕生日が近づいていた。安倍政権は検察庁法ではなく、国家公務員法の条文にある、退職により著しい支障が出る場合の特例を適用した。当時、「安倍政権に近い」とされた黒川氏を検事総長に据えたいがための措置ではないかと取り沙汰された。この後、前述の賭け麻雀問題が露呈し、同年5月に黒川氏は東京高検検事長を辞職した（肩書きや定年規定などはすべて当時のもの）】

──なるほど、記者は親しくなった取材相手を裏切ってでも書くべきということですね。この本の中には、取材相手の胸襟を開かせる方法が取り上げられています。若い記者が読めば、取材方法のヒントになりますね。

記者それぞれの仕事の流儀がありますよね。共同通信の長谷川智一さんは、上司の元社会部長の言葉として、「パチンコ台には必ず油を差せ」という言葉を語っていましたね。人脈を放置せずにときどき会ったり飲んだりして手入れをしろということですね。共同通信は、組織の性格なのかもしれないけど、おおらかなところがあって、丹念に長い時間を掛けて取材をする。そうすると、人脈を握ることの重要さがわかるんだろうね。そこから出た言葉だと思いますよ。

それから僕がこの本の中で「山猫のような」って書いた週刊朝日の編集長だった森下香枝さん。彼女の武器は手紙ですよね。彼女は週刊文春にもいたわけだけど、読者から文春の記事を読むとね、「どうしてこの人は文春にしゃべったんだろう、あとで（世間から）叩かれるぞ」って思うことがあるじゃないですか。それでもしゃべってしまう一つの理由は文春伝統の手紙の魔力だと思いますよ。それから、彼女は「コンパッション」と言っていました。人の共感を得るように精いっぱいの努力するということですよね。

こう話すとわかってもらえるだろうけど、この作品は、さまざまな記者の生き方や矜持を撚り合わせたルポルタージュなんですね。いろいろな年代の記者に会っていくと、すれっからしの僕も熱を帯びてくるんですよね。それが長く続いた理由だと思います。

それからこの本の中で正木ひろしさんという弁護士を取り上げているんですよね。

──冤罪の訴訟で有名な方ですよね。

そう。それだけではなくて戦時中に首相の東條英機や軍人政治家に批判を浴びせた言論人でもあるんです。『近きより』という個人雑誌を戦時中、4000部から1万部ぐらいずっと書き出版していたので、記者でもあると思っています。そうした抵抗人、反骨の人が忘れられているから、もう一度掘り起こしておきたかった。だから、連載1回目の最後に「人々よ、現代に憤慨することなかれ」という彼の文章を載せたんですよね。

──抵抗の言葉ですよね。多くの記者に読んでほしい文章でした。

記者会見で厳しい異論を浴びせることを抵抗だと思っている記者がいるし、記事だけでなくSNSを駆使して訴えることも抵抗だと思っている人がいる。いろいろな人がいて、それはいいんです。いずれにしても、記者は心の中に抵抗の精神を持ち続けて、それを権力者と忖度族に突きつけてほしいんですよ。

──今後はどんなテーマに取り組みたいとお考えですか？

当然ですが、自分にしか書けないようなものですね。タブーとされていることや人物、組織。それに新しいものにチャレンジしたい。『石つぶて 警視庁 二課刑事の残したもの』のような刑事ノンフィクションを書くと、「次も当たりやすい警察もので」となりがちだけど、そういうことはしたくない。残された時間が少ないから。

──清武さんは、「後列の人」、つまり、何かの陰で努力を続けたり、何かの後ろで支え続けたりする無名の人を取り上げたりすることが多いですよね。

僕の視点は自分と同じ無名人です。講堂に集めたら後ろの方にいるような「後列の人」ですね。経済界や大企業を描く作家は多いのに、企業社会を生きる庶民の姿を描く人は少ない。何のためにどう働き、これからどう生きていくのか。いま、生産ラインの青春は明るいのか、楽しいのか、ますます苦しいのか、低い視線のテーマは多いです。

長い間、実名と会話の復元をテーマに、ノンフィションを書いてきましたが、どうしても描けないものや、自分が夢を託すものについては、ノンフィクションノベルという形もあるのかなと思っています。

今、週刊ポストで連載している『もつれ雲』は小説です。これはチャレンジですね。ロケット博士を支えるロケットボーイズの青春を描こうとしています。モデルの糸川英夫博士が亡くなっているから心理の襞には触れようもないので、小説にしたのだけど、虚実を交え、テストパイロットの生と死や恋愛、青春を織り交ぜながら書くのは楽しいですよ。これからも新しいもの、やったことのないものに取り組んでいきたいと思いますね。

【後編 了。「君は長い物に巻かれなかったか」と問うた前編を読む】

構成／園田健也、写真／五十嵐美弥（小学館）