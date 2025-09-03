【二度見】自閉スペクトラム症のある息子が描いた絵に5千いいね「写真のよう」「嫉妬するほど上手い」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、moro＠単行本発売中(@moro000000)さんの投稿です。
紙いっぱいに描かれていたのは、大きなロケットや飛行機。息子さんはきっと宇宙やロケット、飛行機など空を飛んでいくものが好きなご様子。これはもうただの落書きレベルではなく、ひとつの作品として完成していますよね。
息子の世界はとても豊か
moroさんの息子さんはある日、すてきな絵を完成させました。それがこちらです。
Ⓒmoro000000
Ⓒmoro000000
自閉スペクトラム息子のラクガキ③
moro＠単行本発売中さんはXの投稿の中で、息子さんの作品をこのほかにもたくさん紹介されています。
この投稿には「写真のよう」「もう嫉妬するほどの絵の上手さ」といったリプライがついていました。すばらしい作品を描いた息子さんへ拍手を送りたくなる投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）