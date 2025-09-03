イーミーのナイトブラが50％OFF！整える力で美バスト体験♡
毎日頑張る女性に寄り添うE.me（イーミー）のナイトブラが、楽天スーパーSALEで【50%OFF★2,680円→1,340円】になる特別企画がスタートします。従来の「盛る」ナイトブラではなく、科学とAIの力でバストと身体を「整える」新発想。8色展開の豊富なデザインと、軽やかな着け心地で24時間快適に過ごせるのも魅力です。数量限定のため、この機会をぜひお見逃しなく♡
「整える」新発想のナイトブラ
E.meのナイトブラは、ただボリュームを出すのではなく、バストを自然に美しく「整える」ことを重視。幅広サイドパネルで横流れを防ぎ、下からふんわり支える立体設計を採用しています。
軽くて丈夫なナイロン92％・ポリウレタン8％の素材を使用し、型崩れしにくく長く愛用できるのもポイント。授乳やマタニティにも対応し、女性のライフステージに寄り添います。
BAMBI WATERの新作カップ付きトップスで1枚でも360°きれい見え
ずっと着けたくなる快適さ
ワイヤーやタグを排除し、締め付けない3D立体構造で昼夜問わず快適に過ごせます。通気性にも優れているため、暑い季節や運動時でも心地よさをキープ。
さらに10日間の全額返金・交換保証付きで、初めての方も安心です。機能性とデザイン性を両立した全8色のカラー展開で、自分に合う1枚を選ぶ楽しさも広がります。
今だけ半額で手に入れるチャンス
9月3日20時からスタートする楽天スーパーSALEでは、「E.meナイトブラ」が【50%OFF★2,680円→1,340円】で登場します。数量限定のため、気になっていた方には絶好の機会。
心も身体も「整える」新しいナイトブラ習慣で、毎日の疲れを癒しながら美しいバストラインを育ててみませんか♪この秋、あなたのライフスタイルをより快適に変えてくれる一枚になるはずです。