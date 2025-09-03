「ぐはぁ」



【動画】猫さんに「圧」をかけるウサギさん

プレーリードッグをはじめ多数の動物を飼っている「やみの@Prairie dog」（@Prairie20210108）さんが投稿されたのは、自らの顔をゆっくりと猫さんの顔に近づけるウサギさんです。



2秒ほどの非常に短い動画の中で、ウサギさんからの圧を受ける猫さんのお顔がどんどん端に追いやられていきます。そんな2匹の距離感の近さに対し、様々な感想や反応が届きました。



「恐ろしいくらいの圧ですね」

「早く舐めやがりなさい！（ぐいぐいぐいー！）」

「可愛い！でもゴールドエクスペリエンスにどつかれたブチャラティみたい」

「ぐりぃ むにぃ ぐはぁ」



じわじわと距離を詰めているウサギさんはホーランドロップの「ポテト」くん。一方、ポテトくんからの熱烈なアプローチを受けている猫さんはマンチカンの「ピチタロウ」くんです。



投稿にも添えられているとおり、ピチタロウくんから「ぐはぁ」という擬音が聞こえます。また、過去の投稿でもポテトくんとピチタロウくんが顔を寄せあっている様子が投稿されており、普段からの仲の良さをうかがうことができます。



そんな2匹の気になる関係や、やみのさんが飼っているプレーリードッグをはじめとする動物についてお話を伺いました。



ーーポテトくんとピチタロウくんは仲がいいのですね？



「いつも2匹は仲良しです！今回の光景はたまたま撮れたものですね」



ーーこの後、ピチタロウくんは？



「顔がむぎゅっと密着してますが、ピチタロウが嫌がるとかの素振りはなかったですよ、嬉しそうでした」



ーーこの光景を見て？



「とてもかわいいなと思いました」



ーーポテチくんとピチタロウくんはどんな性格？



「ポテトは自己中で甘えん坊、ピチタロウは気まぐれで甘えん坊です」



ーーいろんな動物を飼っていらっしゃいますが、最も長く飼っておられるのは？



「1番長く飼っているのは、写真で真ん中にずっしりと佇むプレーリードックの『ぬふ』です。とてもかわいくて甘えん坊です」



Xアカウントでは様々な動物とのにぎやかな日常の様子を投稿しているやみのさん。最後に「猫とウサギばかりですが、プレーリードックの可愛さも見て欲しいです！」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）