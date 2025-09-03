¡Ö¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¡×²¬ÅÄ¼Ó²Âà¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¯¤Ã¤¤êá¿·¥æ¥Ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡ÖµÓÄ¹¤Ã¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×
¡Ö½ÅÎÏ¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¿¤«¤¬¡Ä¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â(31)¤¬¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡µîÇ¯¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¤â¥é¥¤¥ó¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª°ìÇ¯´Ö¤³¤Á¤é¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡ÖKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖµÓÄ¹¤Ã¡×¡Ö¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¡×¡Ö¤½¤Ã¤Á¤Ë¤·¤«ÌÜ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¸¤å¡¢½ÅÎÏ¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¿¤«¤¬¡Ä¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Öº£Ç¯¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤âÎÉ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£