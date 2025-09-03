ÏÃÂê¤Î25ºÐ¥·¥ó¥Þ¥Þ¡¦¥¢¥¤¥É¥ëà¹âµé¼Ö¹ØÆþá¤´Ëþ±Ù¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¼ã¤¤¤Î¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¯¤ª¶â»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×
¡Ö²Ô¤¤¤Ç¤Þ¤¹¤ÍÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Ä¾Ð¡×¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼
¡¡2»ù¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸øÉ½¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿25ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢¹âµé¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ÁÌäÍè¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¾è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê°¦¼Ö¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖºÇ½ªÌ¤Íè¾¯½÷¡×¡¢¡Ö¤Ö¤Ã²õ¤ìRe:ÏÀ¢ó¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ºéÆä(25)¡£
¡¡¼Ö¼ï¤ÏBMW¤ÎXM¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£BMW¤Î¸ø¼°HP¤Ç¤Ï¡¢¡ÖXM¡×¤Î¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï2130Ëü±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÀ¨¤¯¤ª¶â»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¡Ö²ÚÔú¤Ê¿ÈÂÎ¤Ë¤Ç¤Ã¤«¤¤¼ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¼ã¤¤¤Î¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¥´¥Ä¥¤¼Ö¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¤À¡ª¡×¡ÖXM¤Ï¥ä¥Ð¥¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¤¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¤È¤«¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤®¤ë ²Ô¤¤¤Ç¤Þ¤¹¤ÍÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Ä¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ£ºé¤Ï¡¢2023Ç¯¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×(TBS)¤Ç¡¢3ºÐ»ù¤È1ºÐ»ù¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡Ö¥ê¥¢¥ë¿ä¤·¤Î»Ò¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£º£Ç¯7·î¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖºÇ½ªÌ¤Íè¾¯½÷¡×Â´¶È¤·¤¿¡£