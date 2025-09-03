麻薬取締法違反の疑いで家宅捜索を受けていたことをめぐり、サントリーホールディングスの会長を辞任した新浪剛史氏が、先ほど経済同友会で会見し、「法を犯していない」と身の潔白を主張しました。

経済同友会 新浪剛史代表幹事

「このたびは私のことで皆さまをお騒がせして申し訳ございません。深く反省しております」「私は法を犯しておらず潔白であると思っております」

新浪氏はこのように述べた上で、問題となったサプリメントについて、時差ボケ対策だったとして「著名な方も大丈夫なものだと言っていて判断した」と述べました。

その上で、サントリーホールディングスの会長を辞任したことについては、「大好きなサントリーに迷惑をかけてはいけないと思った」「サプリメントをやっている会社の判断として辞任勧告には納得した」としました。

また、自身が務めている経済三団体の一つ、経済同友会の代表幹事の職をめぐっては、当面の間、活動を自粛し、筆頭副代表幹事の岩井睦雄氏が代行を務めることを明らかにしました。

岩井氏は「捜査の進ちょく状況などを注視して今後について判断していきたい」と述べ、新浪氏の今後の処遇については含みをもたせました。