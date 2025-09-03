¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÃË½÷ÂåÉ½Àï¤ÎÆüÄø½Å¤Ê¤ê£Ô£Â£Ó¤¬ÊüÁ÷¤òÊÑ¹¹¡¡ÃË»ÒÁÔ¹Ô»î¹ç¤«¤é½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÌö¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÊüÁ÷ÆüÄø¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö½é¤ÏÃË»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£±£²Æü³«Ëë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÔ¹Ô»î¹ç¡Ê£³Æü¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢Àï¡Ë¤¬£Ô£Â£Ó·ÏÎó¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ÇÆüËÜ¤¬½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£½à¡¹·è¾¡¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ï£³Æü£±£¹»þ³«»Ï¤ÈÃË»Ò¤Î»î¹ç¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½÷»Ò¤Î»î¹ç¤¬À¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¸í»»¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ë¤ó¤Þ¤ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½÷»Ò¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤±¤ÉÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤âÂç¹¥¤¤À¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÍý²ò¤Ï¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÃË»Ò¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Õ¡Ý£Î£Å£Ø£Ô¡×¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£