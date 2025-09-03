プライム1スタジオは9月3日、「ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～」ライザの1/4スケールスタチューについて、近日予約開始とのアナウンスを行なった。

コーエーテクモゲームスのRPG「ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～」より、主人公・ライザがスタチューになって登場。最後の夏の物語で見せる成長した姿が、高精細な1/4スケールで立体化される。

プライム1スタジオ公式サイトではティザーページが公開。近日予約開始としており、詳細などについては続報を待ちたい。

□「ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～ ライザ」のページ

(C) 2023 コーエーテクモゲームス All rights reserved.