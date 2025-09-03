

吉利汽車の低価格コンパクトEV「星愿」は、2025年上半期の中国自動車市場の車種別販売台数ランキングで首位を獲得した（写真は吉利銀河ブランドのウェブサイトより）

【写真】吉利汽車の「星愿」と中国市場の車種別販売ランキングでトップを競うBYDの「海鷗」

中国の自動車市場で民営大手の吉利汽車（ジーリー）の販売が急伸し、最大手の比亜迪（BYD）を猛追している。

吉利汽車が8月14日に開示した2025年上半期（1〜6月）の決算報告書によれば、上半期の販売台数は140万9000台と前年同期比47％増加。その内訳はEV（電気自動車）が前年同期の2.73倍の51万1000台、PHV（プラグインハイブリッド車）が前年同期比61％増の21万4000台、エンジン車が同8％増の68万4000台だった。

EVの販売が突出した伸びを記録したことに加えて、需要が全体的に縮小しているエンジン車でもプラス成長を確保したのは注目に値する。

首位BYDに4ポイント差

販売台数の急増を背景に、吉利汽車の上半期の売上高は1503億元（約3兆805億円）と前年同期比27％増加。その一方、販売が伸びたのは利幅が小さい低価格車が中心だったことから、純利益は92億9000万元（約1904億円）と前年同期より14％減少した。

「中国自動車市場におけるわが社のシェアは、上半期は10.4％と初めて10％を超えた。その結果、首位のBYD（上半期の市場シェア14.8％）との差は4ポイント余りに縮小した」

吉利汽車の桂生悦CEO（最高経営責任者）は決算説明会でそう強調し、BYDに追いつき追い越すことに並々ならぬ意欲を示した。

桂CEOによれば、吉利汽車はエンジン車に関しては（外資系の合弁ブランドを除く）国産ブランドの中でシェア首位を維持している。

一方、EVおよびPHVに関しては2025年上半期に11.4％の市場シェアを獲得。1年前の2024年上半期には首位のBYDに27ポイントの差をつけられていたが、2025年上半期はそれを18ポイントに縮めた。



中国の消費者の低価格志向が強まるなか、中国市場ではコンパクトEVの販売が伸びている。写真は吉利汽車の「星愿」と車種別販売ランキングの首位を競うBYDの「海鷗」

こうした実績をもとに、吉利汽車は2025年の通期の販売目標を271万台から300万台に上方修正した。

消費者の低価格志向に対応

吉利汽車の販売好調の背景には、自動車の買い換えを奨励する中国政府の補助金の効果に加えて、（中国景気が減速する中で）より低価格の商品を求める消費者の「ダウングレード志向」がある。同社が2023年2月に立ち上げたEV・PHVの専用ブランド「吉利銀河（ギャラクシー）」は、競合他社より低めの価格設定でこうした市場ニーズを取り込んだ。



本記事は「財新」の提供記事です。この連載の一覧はこちら

なかでも2024年10月に発売した新型コンパクトEV「星愿」が大ヒットし、2025年上半期の車種別販売台数のランキングで首位を獲得。吉利銀河ブランド全体の上半期の販売台数を、前年同期の3.3倍の54万8000台に押し上げる立役者になった。

とはいえ、販売全体に占める低価格車の比率増加は、利益確保の面では不利になる。吉利汽車の上半期の1台当たり平均販売単価は9万6000元（約197万円）と前年同期より1万4000元（約29万円）目減りし、粗利率は16.4％と同0.3ポイント低下した。

（財新記者：安麗敏）

※原文の配信は8月15日

（財新編集部）