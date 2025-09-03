韓国LGディスプレイは3日、同社の第4世代OLEDパネル(プライマリーRGBタンデム)が、リビングルーム相当の照明環境下でも原画を高精度に再現する「パーフェクトリプロダクション検証」を取得したと発表した。

検証を行なったのは、材料や部品、製品などを試験・検査するアメリカの専門機関UL Solutions。同機関では最大500ルクスの照明条件下で、色や明るさなど元のコンテンツを再現できる否かの評価を実施。4K映像において、元の映像の95%以上を正確に再現することを確認したという。

LGの第4世代OLEDパネルは昨年、UL Solutionsにて、高精度な黒再現と色再現を評価した「パーフェクトブラック検証」および「パーフェクトカラー検証」を取得済み。日光下のリビングルームの明るさに相当する500ルクスの照明条件下で3つの検証をすべて達成したのは業界初。

LGディスプレイは「(第4世代OLEDパネルは)最も明るいリビングルームに設置した場合でも、通常は暗い映画館でのみ見られるレベルの画質でコンテンツを完璧に再現する」、「日常環境でオリジナルコンテンツを最も完璧に再現できることが証明された」とコメントしている。

なお、LGディスプレイの第4世代OLEDパネルは、TVS REGZAの4K有機ELテレビ「X9900R」シリーズ、パナソニックの4K有機ELテレビ「Z95B」シリーズ、LGエレクトロニクス・ジャパンの4K有機ELテレビ「G5」シリーズ、同ゲーミングモニター「27GX700A-B」に採用されている。