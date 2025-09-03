藤本美貴、子どもの習い事“行きたくない”にきっぱり「どっちにしますかと」
タレントの藤本美貴（40）が、2日放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。子どもの習い事について語った。
【画像】超多忙！藤本美貴の「とある1日」過密スケジュール
この日の放送は「水泳教室＆体育家庭教師 最新の習い事SP！」と題し、子どもの習い事にまつわる親の悩みなどを語り合った。
「子どもの『行きたくない』どうする？」という話題になり、行かせるときに何というのか聞かれると、「うちは行く行かないの問題じゃないから」「行きますよって言って」と笑った。
横澤夏子（35）が「もう決まってますよっていう（笑）」と反応すると、「行くのか、もう2度と辞める（行かない）のか、どっちにしますかと。あなたの感情で行かないってことはないですからみたいな」ときっぱり答えた。
さらに横澤から「でも本当に、辞める気なの？ってくらい『行きたくない』っていう時はあるじゃないですか。そのときも話に付き合うってことですか？」と聞かれると、「付き合う」と即答。「なんで辞めるの？って言って、2度とプールはやらないけどいいですね？って言って。それでも固い気持ちで辞めるって言われたら、じゃあ辞めようって言って。連れて行って『（先生に）自分で言いなさい』って」と説明。「自分で言えないんだったら辞めれないじゃん」と話しつつ、「連れていくと意外と楽しかったりするよね」とも話した。
10日深夜1時15分まで、TVerで見逃し配信中。
