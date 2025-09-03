綾瀬はるか、ゆったりメンズウェア姿でリラックス「なんでも似合うのすごいです」「かわいすぎる」
俳優の綾瀬はるか（40）が3日までに、マネージャーが運営するインスタグラムに登場。8月25日に発売された男性ファッション誌『UOMO』10月号（集英社）にオールメンズ服で登場し、撮影のオフショットが公開された。
【動画】「なんでも似合うのすごいです」メンズウェア姿で撮影に臨む綾瀬はるか
投稿された動画では、ネイビーのトラックスーツにルーズソックス、黒のシューズ姿で靴を履いたままの右足を左膝の上に乗せて椅子に座っており、最後にはカメラに気づいたのか笑顔を見せている。
この投稿にファンからは「なんでも似合うのすごいです ゆったりしたシルエットが可愛いです〜」「かわいすぎる」「メンズも似合うはるかちゃん」「表情が最高過ぎる」「はるかちゃんのニヤリとした顔を見て、藤井風さんを思い浮かべました」などの声が寄せられている。
