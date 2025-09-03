Í·±àÃÏ¤Ç¥²¥ê¥é¹ë±«¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡ÖÁ´¼«Æ°¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤Ë¡½Ãæ¹ñ
2025Ç¯9·î1Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¶ËÌÜ¿·Ê¹¤Ï¡¢¹¾ÁÉ¾Ê½ù½£»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö½ù½£³Ú±à¡×¤ÇÀä¶«¥Þ¥·¥ó¤Î±¿Å¾Ãæ¤Ë¹ë±«¤¬¿¶¤ê½Ð¤·¤Æ¡ÖÁ´¼«Æ°¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬8·î30Æü¡¢½ù½£³Ú±à¤ÇÍè±àµÒ¤¬¹ë±«¤ÎÃæ¤ÇÀä¶«¥Þ¥·¥ó¡Ö¶õÃæÈôÉñ¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Æ°²è»£±Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±28Æü¸á¸å4»þ50Ê¬¤´¤í¤Ç¡¢µÒ¤¬¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥Þ¥·¥ó¤¬¶õÃæ¤Ç²óÅ¾¤·¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¹ë±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¡¢10Ê¬´Ö¤Û¤É¹ß¤êÂ³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¥Ñ¡¼¥¯¤Î¿¦°÷¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄÌ¾ï¡¢Âç±«¤Î¾ì¹ç¤Ï²°³°¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÄä»ß¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¾®±«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç±¿Å¾³«»Ï¤·¤¿¤¬¡¢±«Â¤¬µÞ¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£±¿Å¾»þ´Ö¤Ï2¡Á3Ê¬¤Û¤É¤Ç¡¢¥Þ¥·¥ó¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿µÒ¤Ï¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¿¦°÷¤Ï¡ÖÅ·µ¤¤Î¤¤¤¤Æü¤ÎÍè±à¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤·¤¿¤«¤â¤Í¡×¡ÖÆ±¤¸¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë