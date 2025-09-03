SEVENTEENのS.COUPSとMINGYUによる新しいスペシャルユニット CxM（SEVENTEEN）が、1stミニアルバム『HYPE VIBES』を9月29日にリリース。また、あわせて同作のトレーラー「JOIN OUR VIBE」も公開となった。

（関連：【映像あり】SEVENTEEN S.COUPS＆MINGYUによる新スペシャルユニット、1stミニアルバム『HYPE VIBES』トレーラー）

本映像は、アメリカ ロサンゼルスで撮影。自分だけのやり方で自由に毎瞬間を楽しむ2人の日常が盛り込まれており、激しいパーティを過ごした翌日、ボサボサ姿で目を覚ました2人は、新しいイベントで一日を満たす。飾らずに“クール”な彼らの魅力が、異国的な背景と調和する。

また、映像には独特な個性を持つ3Dキャラクター クーテとマンテも登場。音楽でエネルギーを満たすために地球を訪問した“宇宙生命体”という設定となっており、トレーラー序盤、かすかな姿で登場した彼らは、人々と付き合いながら生気を得るほど次第に鮮明になり、2人のキャラクターの変化とダイナミックな動きも見どころだ。

映像の最後に登場する海辺のパーティシーンでは、S.COUPSとMINGYUは多様な趣向、容貌を持った人々と調和して楽しくリズムに乗る。誰とでも気楽に付き合う彼らのライフスタイルと自由奔放なオーラが、トレーラーの中にも自然に滲む。ゆったりと“今”を満喫するS.COUPSと活動的でエナジェティックなMINGYUの魅力も映し出されている。

本アルバムのタイトルは、誰でも一緒に楽しんでつながる熱くて自由な雰囲気を表している。決まった枠組みなしに自分だけのリズムで今この瞬間を生きていくCxM（SEVENTEEN）だけの態度が新譜にそのまま反映された。当初2人はシングル形態で新譜を準備したが、日常の中の“今”を多彩で有機的に表現するためにミニアルバムに規模を拡大させたという。

（文＝リアルサウンド編集部）