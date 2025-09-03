明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０３：００ 米・地区連銀経済報告（ベージュブック）

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・貿易収支

１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１８：００ ユーロ・小売売上高

２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２１：３０ 米・貿易収支

２１：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数



○決算発表・新規上場など



決算発表：積水ハウス<1928>，ティーライフ<3172>，ファースト住<8917>，泉州電<9824>

※海外企業決算発表：ブロードコムほか





出所：MINKABU PRESS