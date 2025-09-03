NHK、日本代表米遠征2連戦は林陵平が現地解説！ メキシコ戦はNHK総合、アメリカ戦はNHK BSで生中継
9月の日本代表2連戦（vsメキシコ代表、vsアメリカ代表）を中継するNHKが放送チャンネル、放送時間、実況・解説を発表した。
9月7日（日）11時キックオフ（日本時間）のメキシコ代表戦は、NHK総合テレビで生中継、NHKプラスで同時・見逃し配信。9月10日（水）8時37分キックオフ（日本時間）のアメリカ代表戦は、NHK BSのみでの生中継となる。
日本代表vsメキシコ代表
【放送チャンネル】NHK総合 ※11時53分〜サブチャンネル
【放送日時】9月7日（日）10時50分〜13時
【解説】林陵平【実況】小宮山晃義【リポーター】西阪太志 ※副音声は場内音声
日本代表vsアメリカ代表
【放送チャンネル】NHK BS
【放送日時】9月10日（水）8時〜11時
【解説】林陵平【実況】西阪太志 ※副音声は場内音声
