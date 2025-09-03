ダブル・オー・デザインブックは、写真家ハービー・山口氏とのコラボレーションカメラバッグ「フォトグラファーズバッグF」の予約支援販売を、クラウドファンディングサイト「Kibidango」を利用して10月26日（木）まで実施している。

数量限定の5～17％の早割が設定され、最安価格は9万9,900円。プロジェクト開始の8月29日（金）に目標の支援額50万円を達成している。

2022年に「Kibidango」で支援募集を実施したプレミアム限定カメラバッグ（フォトグラファーズバッグ）に続く第2弾。

ハービー・山口氏とのコラボレーションバッグとしては、ドローコードを利用した巾着型を別に展開しているが、本製品は上蓋かぶせ式のトップフラップデザインを採用したF型となる。

ショートフラップを2つ利用した開口構造となっており、フラップ上部にカメラを安定して置き、持ち歩けるようにデザインしたという。

本体とベルトの表面には、ソフトでありながら繊維質なカウハイドレザーを、ベルトの裏面にはベジタブルカウハイドレザーを採用。2種類のステアレザーを組み合わせている。

裏地には、ハービー・山口氏が1970～1990年代にロンドンで撮影した、35mmモノクロフィルムのコンタクトシートを等倍でプリント。作品「Dancing flag London 1981」や同氏のポートレートも隠し写真として採用している。ランダムに裁断されるため、バッグごとに使用される写真は異なる。サインやメッセージなどもプリントされている。

付属のインナーボックスに薄手のクッションを採用することで、収納スペースを広くした。レンズを装着したカメラ収納時に、下に空いたスペースを埋めるピローケースも付属する。

カラーバリエーションとして、ブラック2色（金具の色が異なるシルバーブラス/ブラックブラス）と、レッドキャメル（素地研磨ブラス）1色を用意。

加えて、「空色のカメラバッグを作りたい」というハービー・山口氏の要望を実現したスペシャルカラーのスカイブルー×ブラックも用意する。プリント裏地生地を使った特製アナザーポケットが付属する完全限定品となる。

既発売の「フォトグラファーズバッグ」（巾着型）についても、スペシャルカラーとアナザーポケットを組み合わせたモデルが用意されている。

クラウドファンディング用の特別支援製品として、「2 ROOM POUCH」「レンズスカーフ Time Drips」などもある。

スペシャルカラーのフォトグラファーズバッグF

既発売のフォトグラファーズバッグもスペシャルカラー版が用意されている

支援者向けの非売品ポーチ「2 ROOM POUCH」。支援価格は3,300円

レンズスカーフ「Time Drips」。通常価格4,290円のところ3,800円に

外形寸法：265×145×225mm インナーボックス寸法：140×130×145mm ショルダーベルト長：85～135cm ショルダーベルト幅：3cm 重量：880g（インナーボックスは210g）