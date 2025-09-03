TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のSOOBIN（スビン）が自身のInstagramを更新。甥っ子とのひとときや映画館デート感たっぷりのショットなどを公開し話題を集めている。

【写真】TOMORROW X TOGETHERスビン、そっくりの甥っ子たち＆映画館ショット／2024年8月のスビンの思い出投稿

■TXTスビンの8月、映画館での“デート記憶捏造”ショットも

毎月「#monthlysoobin」のハッシュタグで1カ月を振り返る投稿をしているスビン。今回の“8月の思い出”投稿は、溺愛する兄の子どもたちとの写真からスタートした。建物の屋上と思われる場所で、甥っ子たちを見守るスビンの優しい横顔や、彼の隣で並んで外を眺めるふたりの甥っ子の姿が切り取られている。これらの写真に、「若いパパにしか見えない」「甥っ子さんへの愛が伝わる」「口元がそっくり」「スビンと甥っ子、顔の大きさ変わらなすぎてびっくり」といった声が寄せられた。

続けて3、4枚目には映画館を訪れた際の写真も。キャップを深く被り、ポップコーンの容器を抱きしめる横顔や、ポップコーンがぎっしり詰まったバスケットを抱えて見せた上目遣いショットなど、まるで映画館デートを思わせる姿に「記憶が捏造される」「映画よりスビンを見てしまいそう」「何の映画みたんだろう？」と熱いコメントが集まっている。

そのほかにも、ライフジャケットを着用した濡れ髪の自撮り（5枚目）、メンバーやスタッフとの集合ショット（10枚目）など、全11枚の写真を公開。多彩な夏の表情を見せた。

■写真：TXTスビンが投稿した2024年8月の「#monthlysoobin」